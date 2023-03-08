Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп

MForum.ru
08.03.2023,
Vivo X Fold+ имеет одну из самых впечатляющих настроек камеры на горизонтальной складной модели, а теперь компания работает над флип-моделью. Digital Chat Station уже раскрыл некоторые спецификации.
Ожидается, что Vivo X Flip (возможное название модели) будет оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1 (так же, как X Fold+), 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Как видно из рисунков, смартфон получит большой дисплей и двойную камеру над ним.
По данным DCS, эти камеры будут включать в себя 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX866 и сверхширокоугольную 12-мегапиксельной камеру IMX663. Внутри расположится дополнительная камера, ее разрешение неизвестно. Задние камеры будут маркироваться Zeiss, как и у других флагманов Vivo.
Диагональ экрана может составить 6,8 дюйма при разрешении FullHD+ и частоте обновления 120 Гц. Судя по иллюстрации, соотношение сторон будет более тонким, чем у Moto Razr 2022, хотя, возможно, и не таким, как у Galaxy Z Flip4. Экран может соответствовать 6,8-дюймовому дисплею Oppo Find N2 Flip с соотношением сторон 21:9.
Также источники утверждают, что X Flip получит довольно большую батарею емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Это больше и быстрее, чем у большинства флипов, и близко к Find N2 Flip, где они составляют 4300 мАч и 44 Вт. По данным DCS дактилоскопический сенсор разместится на боковой грани, вероятно будет встроен в кнопку включения.
Ожидается, что vivo X Flip будет представлен в Китае в следующем месяце, тизеры должны начать появляться уже на следующей неделе. Впрочем, высока вероятность и глобального релиза, тем более что моделей Flip на рынке пока немного.
© Антон Печеровый,
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