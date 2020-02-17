Это интересно: Экран Motorola RAZR на холоде расслаивается

MForum.ru
17.02.2020,
Журналист издания inputmag.com Реймонд Вонг (Raymond Wong) поделился результатами использования новинки. По словам журналиста, он не подвергал Motorola RAZR каким-либо экстремальным воздействиям типа перегрева. Единственное, что новинка использовалась в условиях отрицательных температур.
В итоге на месте сгиба экран начал расслаиваться, появился воздушный пузырь, полоса битых пикселей, а сенсор в проблемном месте потерял чувствительность. Каких-либо официальных комментариев от Motorola пока нет.
© Антон Печеровый,
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