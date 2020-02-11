Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip – ответ на Motorola Razr

MForum.ru
11.02.2020,
В рамках Unpacked 2020 компания Samsung официально представила смартфон Samsung Galaxy Z Flip. По формату новинка напоминает Motorola Razr, чем кардинально отличается от Galaxy Fold.
В активе Samsung Galaxy Z Flip присутствуют 6,7-дюйомовый основной SuperAMOLED-дисплей разрешением 2636х1080 точек с круглым вырезом под 10 Мп фронтальную камеру, 1,1-дюймовый дополнительный дисплей разрешением 300х116 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 855+, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти UFS 3.0, сдвоенная тыловая камера (12 Мп основной + 12 Мп вспомогательный с широкоугольной оптикой) и аккумулятор емкостью 3300 мАч. В программной части речь идет о Android 10 с One UI 2. Рекомендованная цена Samsung Galaxy Z Flip для российского рынка составит 119 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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