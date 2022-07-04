Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов

04.07.2022, MForum.ru

Многие смартфоны от бренда Motorola выглядят весьма интересно и, если верить утечке от Эвана Бласа, будущие новинки не станут исключением. По данным источника, в течение ближайших 9 месяцев свет увидят не менее 9 новых смартфонов.

Первой новинкой станет Moto G32, упоминающийся под кодовым именем Devon. Новинка будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 680 и получит 6,49-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру 50+8+2 Мп и 16 Мп фронтальную камеру. Ближе к концу 2022 года появится 5G-версия этого смартфона на базе чипсета MediaTek и с камерой в конфигурации 64+2+2 Мп.

Следующей новинок станет смартфон с кодовым именем Tundra оснащенный 6,55-дюймовым POLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4400 мАч. Конфигурация камер будет включать в себя 32 Мп фронтальную камеру и тыловую камеру 50+13+2 Мп. Фишкой новинки станет дизайн с минимальными рамками вокруг дисплея.

В бюджетном сегменте ожидается Maui на чипсете Helio G37, дисплеем разрешением HD+, 3 Гб ОЗУ, а также 5 Мп фронтальной камерой и тыловой камерой 16+2+2 Мп.

Компанию ему составит еще один бюджетный смартфон - Victoria - с чипом MediaTek MT6879 (не анонсирован), дисплеем разрешением FullHD+ и 16 Мп фронтальной камерой. Что интересно, версии этого смартфона будут отличаться не только объемом ОЗУ, но и разрешением основного сенсора тыловой камеры. Версия с 4 Гб ОЗУ будет оснащена 48 Мп сенсором, тогда как версии с 6 и 8 Гб получат сенсор разрешением 108 Мп. Вспомогательные сенсоры – 16 Мп и 2 Мп.

В начале 2023 года можно ожидать новое поколение Moto Edge, в лице моделей Bronco и Canyon.

Bronco представляет собой устройство на базе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с дисплеем разрешением FullHD+, 8/12 Гб ОЗУ, 50 Мп тыловой камерой (+13 Мп широкоугольная + 2 Мп датчик глубины сцены) и 16 Мп фронтальной.

Canyon будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, получит FullHD+ дисплей с частотой обновления 165 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, строенную камеру с двумя 50 Мп сенсорами и 12 Мп сенсором с телефото объективом, а также 60 Мп фронтальную камеру.

Еще в более отдаленной перспективе свет увидят Felix с гибким дисплеем на подобие LG Rollable и Juno, который придет на смену текущему поколению Motorola Razr.