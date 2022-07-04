Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов

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Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов

04.07.2022, MForum.ru

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Многие смартфоны от бренда Motorola выглядят весьма интересно и, если верить утечке от Эвана Бласа, будущие новинки не станут исключением. По данным источника, в течение ближайших 9 месяцев свет увидят не менее 9 новых смартфонов.

Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов

Первой новинкой станет Moto G32, упоминающийся под кодовым именем Devon. Новинка будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 680 и получит 6,49-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру 50+8+2 Мп и 16 Мп фронтальную камеру. Ближе к концу 2022 года появится 5G-версия этого смартфона на базе чипсета MediaTek и с камерой в конфигурации 64+2+2 Мп.

Следующей новинок станет смартфон с кодовым именем Tundra оснащенный 6,55-дюймовым POLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4400 мАч. Конфигурация камер будет включать в себя 32 Мп фронтальную камеру и тыловую камеру 50+13+2 Мп. Фишкой новинки станет дизайн с минимальными рамками вокруг дисплея.

В бюджетном сегменте ожидается Maui на чипсете Helio G37, дисплеем разрешением HD+, 3 Гб ОЗУ, а также 5 Мп фронтальной камерой и тыловой камерой 16+2+2 Мп.

Компанию ему составит еще один бюджетный смартфон - Victoria - с чипом MediaTek MT6879 (не анонсирован), дисплеем разрешением FullHD+ и 16 Мп фронтальной камерой. Что интересно, версии этого смартфона будут отличаться не только объемом ОЗУ, но и разрешением основного сенсора тыловой камеры. Версия с 4 Гб ОЗУ будет оснащена 48 Мп сенсором, тогда как версии с 6 и 8 Гб получат сенсор разрешением 108 Мп. Вспомогательные сенсоры – 16 Мп и 2 Мп.

В начале 2023 года можно ожидать новое поколение Moto Edge, в лице моделей Bronco и Canyon.

Bronco представляет собой устройство на базе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с дисплеем разрешением FullHD+, 8/12 Гб ОЗУ, 50 Мп тыловой камерой (+13 Мп широкоугольная + 2 Мп датчик глубины сцены) и 16 Мп фронтальной.

Canyon будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, получит FullHD+ дисплей с частотой обновления 165 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, строенную камеру с двумя 50 Мп сенсорами и 12 Мп сенсором с телефото объективом, а также 60 Мп фронтальную камеру.

Еще в более отдаленной перспективе свет увидят Felix с гибким дисплеем на подобие LG Rollable и Juno, который придет на смену текущему поколению Motorola Razr.

Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации 91mobiles.com

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