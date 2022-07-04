Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов

MForum.ru
04.07.2022,
Многие смартфоны от бренда Motorola выглядят весьма интересно и, если верить утечке от Эвана Бласа, будущие новинки не станут исключением. По данным источника, в течение ближайших 9 месяцев свет увидят не менее 9 новых смартфонов.
Первой новинкой станет Moto G32, упоминающийся под кодовым именем Devon. Новинка будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 680 и получит 6,49-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру 50+8+2 Мп и 16 Мп фронтальную камеру. Ближе к концу 2022 года появится 5G-версия этого смартфона на базе чипсета MediaTek и с камерой в конфигурации 64+2+2 Мп.
Следующей новинок станет смартфон с кодовым именем Tundra оснащенный 6,55-дюймовым POLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4400 мАч. Конфигурация камер будет включать в себя 32 Мп фронтальную камеру и тыловую камеру 50+13+2 Мп. Фишкой новинки станет дизайн с минимальными рамками вокруг дисплея.
В бюджетном сегменте ожидается Maui на чипсете Helio G37, дисплеем разрешением HD+, 3 Гб ОЗУ, а также 5 Мп фронтальной камерой и тыловой камерой 16+2+2 Мп.
Компанию ему составит еще один бюджетный смартфон - Victoria - с чипом MediaTek MT6879 (не анонсирован), дисплеем разрешением FullHD+ и 16 Мп фронтальной камерой. Что интересно, версии этого смартфона будут отличаться не только объемом ОЗУ, но и разрешением основного сенсора тыловой камеры. Версия с 4 Гб ОЗУ будет оснащена 48 Мп сенсором, тогда как версии с 6 и 8 Гб получат сенсор разрешением 108 Мп. Вспомогательные сенсоры – 16 Мп и 2 Мп.
В начале 2023 года можно ожидать новое поколение Moto Edge, в лице моделей Bronco и Canyon.
Bronco представляет собой устройство на базе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с дисплеем разрешением FullHD+, 8/12 Гб ОЗУ, 50 Мп тыловой камерой (+13 Мп широкоугольная + 2 Мп датчик глубины сцены) и 16 Мп фронтальной.
Canyon будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, получит FullHD+ дисплей с частотой обновления 165 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, строенную камеру с двумя 50 Мп сенсорами и 12 Мп сенсором с телефото объективом, а также 60 Мп фронтальную камеру.
Еще в более отдаленной перспективе свет увидят Felix с гибким дисплеем на подобие LG Rollable и Juno, который придет на смену текущему поколению Motorola Razr.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, G32, E12 / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G42 со Snapdragon 680, 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru
04.05. [Новости компаний] Пятое поколение: 5G Dish Wireless появился в Лас-Вегасе / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro представлены официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 Pro получит встроенный GPS / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12 Lite со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 Plus с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Мини-смартфон Cubot Pocket доступен для покупки по всему миру / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: iQOO 10 Pro с быстрой зарядкой 200 Вт замечен в TENAA / MForum.ru
29.06. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro появился в продаже за $75 / MForum.ru
27.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi 12T / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
22.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о семействе iQOO 10 / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme Q5x и Realme V20 представлены официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны Umidigi Bison 2 и Bison 2 Pro представлены официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru