Спутниковая связь. D2C: T-Mobile разблокирует спутниковую передачу текста для старых телефонов

05.07.2025, MForum.ru

Даже старые телефоны, которые изначально не были сертифицированы для работы со спутниками Starlink, смогут к ним подключаться для передачи текстовых сообщений. При условии, если речь идет об абонентах T-Mobile.

По данным PhoneArena, после просьбы T-Mobile, в FCC отменили требования, согласно которым ранее было необходимо получать разрешения на каждый телефон, который может подключаться к спутникам.

Теперь не нужны согласования с чиновниками (эти согласования и ранее не были нужны, но тяга к избыточному контролю встречается на любом континенте). Благодаря этому решению, к спутниковой связи теперь сможет подключиться больше людей, включая тех, чьи смартфоны – не из категории премиальных устройств. Это наверняка положительно скажется на росте количества пользователей услугой.

T-Mobile запустила функцию T-Satellite с 23 июля. Первоначально поддерживались только новые модели от Apple, Samsung, Google, Motorola и ряд других. Но после решения FCC даже те телефоны, которые были технологически совместимы, но не имели статуса «одобрены FCC», смогут «присоединиться к вечеринке».

Это означает, что больше людей смогут отправлять сообщения из удаленных мест без дополнительной оплаты.

Что это означает для обычных пользователей?

При выходе из зоны покрытия сети наземной сотовой связи телефон может автоматически подключиться к сети спутниковой связи, что позволит пользователю отправлять и получать текстовые сообщения. С 1 октября 2025 года Starlink обещает поддержку передачи голоса и данных.

Передача текстовых сообщений через спутник возможна только, если абонент с телефоном находится на открытом месте при ясном небе. Если это не абонент на одном из премиальных планов (Experience Beyond и Go5G Next), то ежемесячная плата за пользованием спутниковым функционалом составит $10.

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теги: спутниковая связь D2C D2D низкоорбитальная связь

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