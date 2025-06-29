Спутниковая связь: T-Mobile выводит на рынок спутниковую связь в рамках услуги T-Satellite

MForum.ru

Спутниковая связь: T-Mobile выводит на рынок спутниковую связь в рамках услуги T-Satellite

29.06.2025, MForum.ru

Услуги Direct-to-Device (прямая связь с устройством, D2D) переходят из разряда экспериментальных инвестиций в обязательную составляющую услуг сотовых операторов. T-Mobile представила услугу T-Satellite, основанную на партнерстве со Starlink, включающую передачу SMS, MMS (еще помните?) и передачу изображений. Коммерческую эксплуатацию планируется начать в июле 2025. Об этом сообщает LightReading.

T-Mobile собирается продавать услуги в том числе абонентам других операторов.

T-Mobile уточнила сроки запуска услуги T-Satellite в своем недавнем релизе:

🔹 Сервис уже запущен в тестовом режиме с возможностью отправки SMS, MMS и изображений.

🔹 23 июля: запуск коммерческой версии T-Satellite с передачей SMS/MMS, изображений и коротких аудиофайлов.

🔹 1 октября: ввод в эксплуатацию "полноценного пакета" передачи данных, обеспечивающего работу приложений в спутниковой сети.

По словам представителя T-Mobile, услуга доступна бесплатно для клиентов тарифных планов Experience Beyond и Go5G Next. Абоненты других тарифов, включая клиентов MVNO, а также пользователей Verizon и AT&T, могут подключиться к услуге за дополнительную ежемесячную плату в размере $10.

Цена за услугу первоначально составляла $20 в месяц, однако за последние месяцы снизилась вдвое.

Аналитики считают, что T-Mobile использует свое лидерство в спутниковой связи для привлечения абонентов и дифференциации на рынке. Тем не менее, долгосрочное влияние услуги на рынок телекоммуникаций оценивается сдержанно. Эксперты полагают, что спутниковые услуги D2D вряд ли кардинально изменят ситуацию на рынке и останутся дополнительным преимуществом, не сравнимым по значимости с технологиями следующего поколения, такими как 6G.

Исследование аналитиков New Street Research подтверждает осторожный взгляд на данную инициативу: для того, чтобы услуга принесла реальный доход операторам, она должна рассматриваться пользователями как значительно более ценный продукт по сравнению с бесплатными аналогами, предоставляемыми Apple совместно с Globalstar.

Исследовательская группа MoffettNathanson подчеркнула, что, несмотря на официальный запуск, существенные финансовые поступления от спутниковых услуг крайне сомнительны, так как операторы столкнутся с расходами на поддержку новых клиентов и дополнительными затратами на существующих премиум-клиентов.

И все же, по мнению аналитиков, предложение услуг спутниковой связи D2D становится «стандартом ведения бизнеса в 2025 году и позднее».

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теги: спутниковая связь США Starlink D2D D2C

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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