Развитие сетей: Бюро 1440 обеспечит наземные станции Билайн спутниковым подключением

MForum.ru
18.06.2025,
Бюро 1440 и оператор наземной спутниковой связи Билайн заключили комплексный договор о поставке оборудования и каналов связи для подключения действующих и планируемых к постройке базовых станций оператора к ядру сети с использованием планируемых к запуску на низкие орбиты спутников.
Для подключения БС будут задействованы спутниковые абонентские терминалы производства Бюро 1440. Подключать планируется те БС, к которым невозможно или экономически нецелесообразно прокладывать ВОЛС. В рамках первой фазы проекта планируется подключить 440 БС Билайн, в дальнейшем возможно масштабирование проекта. Первые тесты начнутся в 2026 году, запуск вряд ли состоится ранее 2027 года.
Этот ход компании – вполне в международном тренде. Учитывая требования регулятора по обеспечению покрытия в удаленных и малонаселенных пунктах, использование для этого спутниковой группировки – экономически разумный способ, в отличие от попыток тянуть ВОЛС. В мире мы видим аналогичные подходы операторов наземной спутниковой связи, использующих созвездие Starlink.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Это технология, которая дает возможность быть на связи даже там, где раньше не было ни одной полоски сигнала. Благодаря совместной работе с БЮРО 1440, мы можем обеспечить доступ к цифровым сервисам в самых отдаленных уголках страны. Это открывает новые перспективы для жителей и бизнеса, живущих и работающих за пределами охвата традиционной инфраструктуры. Развитие таких проектов — часть нашей стратегии».
Алексей Шелобков, генеральный директор ИКС Холдинга:
«Совместный проект с Билайном показывает, что спутниковая связь может дополнять наземную инфраструктуру там, где прокладка волоконно-оптических линий затруднена или экономически нецелесообразна. Мы создаем понятную и масштабируемую модель подключения базовых станций через нашу низкоорбитальную группировку. В результате жители удаленных районов смогут пользоваться обычной сотовой связью и цифровыми сервисами. Тестирование начнется в 2026 году, а полноценный запуск планируется на 2027-й».
В январе 2025 года аналогичную договоренность с Бюро 1440 заключил МегаФон, на подключение 500 БС.
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теги: спутниковая связь развитие сетей Бюро 1440 Билайн ВымпелКом
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