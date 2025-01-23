Развитие сетей: МегаФон подключит 500 базовых станций через спутники Бюро 1440

23.01.2025, MForum.ru

Компании сообщают о соответствующей договоренности. МегаФон стал первым оператором, который заключил с Бюро 1440 такой договор. В рамках первого этапа сотрудничество планируется подключить 500 БС.

Это будут базовые станции, к которым невозможно или нецелесообразно (экономически) тянуть волоконно-оптические линии связи. Сейчас они подключаются через геостационарные спутники, что приводит к заметным задержкам распространения сигнала в силу удаленности геостационарной орбиты от поверхности планеты. Переход на спутники на низких орбитах снижает задержку, позволяет в перспективе получить более широкие каналы подключения и, по цепочке следствий, предоставлять абонентам услуги с более высокими скоростями передачи данных. В частности, это позволит подключать через спутниковое созвездие базовые станции LTE.

Договор предусматривает постепенное наращивание географии сотрудничества и его направлений.

МегаФон выступает стратегическим партнером Бюро 1440 с 2020 года.

«МегаФон является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие – ключевой приоритет в нашей деятельности. Мы расширяем зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена. Эти работы требуют комплексного подхода, включающего в том числе использование спутниковой связи. Партнёрство с БЮРО 1440 позволит МегаФону укрепить лидерство за счет предоставления качественного сервиса на территориях, где ранее это было невозможно», – говорит технический директор МегаФона Алексей Титов.

«Сотрудничество БЮРО 1440 с крупным федеральным оператором связи – важный шаг для компании на пути к цели по обеспечению спутниковой связью всей территории России. Благодаря нашей совместной работе абоненты МегаФона получат спутниковый интернет нового поколения с высокой скоростью и низкими задержками, что расширит возможности для бизнеса и населения. Жители на удаленных территориях смогут пользоваться современными онлайн-сервисами и видеоконференцсвязью, телемедициной и возможностями онлайн-образования», – комментирует заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам БЮРО 1440 Дмитрий Агафонов.

На сегодняшний день на орбите лишь несколько спутников экспериментальных миссий Рассвет-1 и Рассвет-2, но мы ожидаем дальнейших запусков спутников, оснащенных транспондерами 5G NTN и терминалами межспутниковой лазерной связи.

К 2027 в РФ планировали запустить на низкие орбиты 292 аппарата. К концу 2030 года в Бюро 1440 собирались запустить 383 спутника (91 аппарат будут использоваться для замены выходящих из строя). На сроки запусков могут негативно влиять пожелания регулятора подготовить решения с высоким уровнем локализации.

Алексей Бойко, @abloud62: Подключения базовых станций через низкоорбитальные спутниковые созвездия - это безусловно современный и прогрессивный способ. Он позволяет быстрее строить сотовое покрытие везде, где это необходимо, причем существенно сокращает затраты оператора на подготовку к запуску базовой станции за счет отсутствия необходимости проводить или ожидать проведения оптоволоконной линии. Вместе с тем, это может давать рост операционных издержек оператора, а кроме того, это менее надежное и более уязвимое решение - в случае каких-то серьезных геополитических проблем спутники достаточно легко могут быть выведены из строя, в отличие от оптоволоконных сетей. В этой ситуации много людей в зоне обслуживания БС, подключенных через спутниковые созвездия, могут внезапно остаться без связи.

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теги: подключения БС через спутники развитие сетей

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