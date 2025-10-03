Микроэлектроника: Холдинг Швабе запустил промышленное производство полированных пластин из германия для солнечных батарей

03.10.2025, MForum.ru

Выпуск налажен на предприятии Германий (входит в Швабе, Ростех). Инвестиции в проект составили 328 млн рублей, из них 222 млн рублей – это льготный займ ФРП. Предприятие ранее выпускало пластины в рамках опытно-промышленного участка. Как ожидается, переход к промышленному производству пластин, позволит сократить импорт таких пластин.







«Полированные пластины из германия, на основе которых делаются фотоэлектрические преобразователи для солнечных батарей, крайне востребованы у производителей космической техники. Солнечные элементы на германиевых подложках активно применяются в бортовых источниках питания, поскольку могут обеспечить срок их существования в 15 и более лет. В контуре Госкорпорации Ростех промышленное производство таких пластин освоило наше красноярское предприятие «Германий». Мы готовы удовлетворить большую часть спроса на российском рынке», — отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.





Полированные пластины из германия используют для фотоэлектрических преобразователей, которые применяют в космической отрасли в качестве альтернативы кремниевым. Германиевые солнечные элементы имеют более высокий КПД относительно кремниевых — порядка 30%, обладают повышенными радиационной стойкостью и механической прочностью. Спрос на германий растет по мере развертывания США и Китаем гигантских созвездий на околоземной орбите. Так что спрос на германий будет расти и выход Швабе на этот рынок – перспективная тема.

Что не ясно из новости – откуда берется сырье для производства пластин, где выращиваются кристаллы, откуда берутся затравки для них. Было бы интересно узнать.

В июле 2025 года, опять же благодаря поддержке ФРП, предприятие «Германий» запустило первое в России производство особо чистого тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Вещество с низким содержанием примесей позволяет создавать оптоволокно высокого качества для подключения центров обработки данных, построения инфраструктуры сетей 5G и создания пассивных оптических сетей.

Отмечу, что производством пластин из германия в России занимается также предприятие GeAPP.

Красноярский Германий в январе 2023 года сообщал о готовности организовать также производство полированных пластин из кремния диаметром 150 и 200 мм для производства микросхем. Не пропустил ли я момент, когда было объявлено о начале такого производства? Или этот проект пока что еще не реализован?

фото – пресс-службы Ростех

теги: развитие сетей Оренбургская область Билайн Вымпелком

