Микроэлектроника: Компания Nordgold рассматривает возможность добычи германия (Ge) в Якутии

MForum.ru
24.06.2025,
Как и в случае с канадской Teck Resources, этот редкий металл может быть побочным продуктом добычи цинка на месторождении Сардана в Якутии. Об этом пишут сегодня Ведомости, со ссылкой на слова гендиректора компании.
В Nordgold не замахиваются на выделение и очистку германия, планируется продавать его в составе цинкового концентрата, который будет производить завод, который еще только планируется к постройке.
Реализация идеи быстрой не будет, только к середине или концу 2H2026 будут готовы обновленные данные по запасам, будет идти геологоразведка и экомониторинг. Только после этого можно будет всерьез рассуждать о добыче и продаже.
Прогнозные запасы германия в месторождении – 1430 тонн, есть также кадмий (9592 т) и серебро (679 т).
Компания не сможет освоить это удаленное месторождение без участия государства. В сентябре 2024 года было подписано соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока.
В России германий производят в объеме 10-15 тонн, весь этот объем используется в стране. Еще 5-9 тонн в год Россия закупает в Китае, на долю которого приходится порядка 60% мировой добычи германия, в 2025 году за первые 5 месяцев закуплено меньше тонны. Германий востребован, цены на него находятся на высоком уровне - $2073 за 1 кг.
Если германий начнут добывать на Сардане, его выход может быть в объеме 5-7 тонн, это могло бы позволить отказаться от закупок из Китая (но вряд ли).
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теги: германий редкие металлы добыча микроэлектроника
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