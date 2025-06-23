Микроэлектроника: Канадская Teck Resources планирует нарастить выпуск германия для микроэлектронного производства

MForum.ru
23.06.2025,
Канадская компания Teck Resources изучает возможности расширения производства германия, стратегического металла, применяемого в том числе для производства микросхем. Компания ведет переговоры с правительствами США и Канады о доступном финансировании. Об этом рассказывает Reuters. Интерес к теме подогревается растущими проблемами с доступом к ряду редких металлов, производимым или перерабатываемым в Китае.
Китай, на долю которого приходится поставка порядка 60% очищенного германия в мире, ограничил экспорт этого металла (наряду с галлием и сурьмой).
Германий активно используется в возобновляемой энергетике, в изделиях для военных, в производстве микросхем, других полупроводников, например, для телеком-решений и радаров, в ИК-технологиях, в производстве оптоволокна и фотовольтаики.
Teck Resources – крупнейший производитель германия в Северной Америке и 4-й по объемам производства этого металла в мире. Большая часть германия добывается как побочный продукт концентрата цинковой руды, получаемого на предприятиях Red Dog на Аляске, а затем после плавки и очистки в Британской Колумбии, Канада, направляется в США. Этот экспорт освобожден от «тарифов Трампа» в рамках торгового соглашения USMCA (США, Мексика, Канада).
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теги: спутниковая связь OneWeb Eutelsat военные тренды
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