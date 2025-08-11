Развитие сетей: Минцифры дополнит регулирование штрафами за D2C подключения абонентских устройств к спутникам без использования наземных станций

11.08.2025, MForum.ru

Минцифры намерено c 1 марта 2026 года потребовать от операторов спутниковой связи обязательного использования наземных станций связи при организации прямой сотово-спутниковой связи (D2C). Соответствующий проект изменений находится здесь.

Такие станции нужны властям прежде всего для контроля трафика (СОРМ, ТСПУ и т.п.), они обеспечивают доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данных абонентов и пользователей интернета.

В целом, это аналогично тому, как это сейчас сделано в России на сетях наземной связи и интернета.

Кроме того, для получения права работы с российскими абонентами на территории России, операторам спутниковой связи, включая зарубежных, предлагается обращаться в ГКРЧ за получением разрешений на использование частот.

По данным РБК, за неисполнение новых требований операторами спутниковой связи планируются штрафы, как для должностных лиц (до 30 тысяч рублей), так и для юридических лиц (от 500 тысяч до 1 млн рублей). Уверен, что могут появиться и штрафы для пользователей - физлиц, но в сообщении РБК об этом не говорится, так что пока что это гипотеза.

В теории - это шаг к тому, чтобы у российских компаний (если уж не у российских граждан) появилась возможность, пусть и с таким "обременением" как СОРМ и ТСПУ, пользоваться услугами зарубежных провайдеров прямой сотово-спутниковой связи. Пока что сугубо теоретическая.

В РФ нет отечественных терминалов для сотово-спутникового 5G, как нет и собственного низкоорбитального созвездия. В теории российские компании (и граждане) могли бы пользоваться американским Starlink, или его китайскими аналогами, но пока что никто из зарубежных спутниковых провайдеров D2C-услуг не просил частот в РФ и, тем более, не строил здесь наземных станций сопряжения. Поэтому пока что новая регуляторная инициатива - это, скорее, "запрещающее" решение, устанавливающая штрафы за D2C подключения зарубежных сетей спутниковой связи к российским терминалам без использования никем пока что не построенных наземных станций сопряжения.

В перспективе развитие ситуации будет зависеть от различного рода геополитических факторов. Если получится что-то действующее создать у Бюро-1440, то вряд ли даже российские компании получат возможность пользоваться услугами зарубежных провайдеров. Если не получится, то будет приниматься политическое решение - кому отдать этот вкусный кусочек - американским или китайским компаниям. Причем американские еще подумают, соглашаться ли им на постройку наземных станций в РФ. В любом случае до всех этих событий утечет еще немало воды. А пока что, если (когда) поправки в закон будут приняты, все компании, которые пытались обойти все более жесткие запреты и ограничения на использование российской связи и интернета, могут начать сталкиваться со штрафами, как только будут приняты очередные поправки в законы.

