Спутниковая связь: Операторам мобильной связи не помешает выбор поставщиков услуг спутниковой связи

MForum.ru

Спутниковая связь: Операторам мобильной связи не помешает выбор поставщиков услуг спутниковой связи

22.04.2024, MForum.ru

Гендиректор американской Lynk Global Чарльз Миллер заявляет, что операторам мобильной связи пригодится возможность выбора поставщиков спутниковой связи, готовых предоставлять услуги прямой сотово-спутниковой связи. Об этом сообщает Mobile World Live. Компании Lynk Global придется конкурировать на этом рынке с такими мощными его участниками как AST SpaceMobile и SpaceX Starlink. Среди плюсов Lynk Global - компания давно в этой теме и надеется, что ранний выход на рынок ей поможет.

 

 

В частности, Lynk Global с ее пока что весьма скромной группировкой на LEO-орбите, состоящей из 3 спутников с высотами орбит от 496 км до 540 км, есть опыт коммерческого развития бета-версии услуг в 7 странах, а также 43 контракта на коммерческое обслуживание операторов сотовой связи более, чем в 50 странах. В частности, в 2023 году компания заключила партнерство с канадским MNO Rogers. 

В источнике утверждается, что у AST SpaceMobile и Starlink еще нет коммерческих контрактов с операторами на оказание услуг прямой сотово-спутниковой связи с использованием немодифицированных смартфонов без каких-либо дополнительных устройств. Но это, в любом случае, мощные проекты, за которыми стоят мощные участники рынка, например, стратегические инвесторы в AST - это AT&T, Google и Vodafone.

Если Lynk и имела преимущества раннего выхода на рынок, она ими не особенно воспользовалась - на сегодня компания готова поддерживать на любом смартфоне, подключенном к сети партнера - MNO (оператора наземной мобильной связи), только SMS или услугу экстренного оповещения. Миллер заявляет, что фундаментально проверена технология спутниковой связи для поддержки голосовой связи и мобильного ШПД: "Все, что вы делаете на мобильном телефоне, вы сможете делать где угодно. Вот к чему это идет на самом деле идет", - заявил он. Казалось бы, если уж заявляешь о более раннем выходе на рынок, чем конкуренты - так начинай предоставлять эти услуги?

Рассуждая о конкуренции, Чарльз Миллер отметил, что операторы давно поддерживают партнерские отношения с такими вендорами решений для MNO как Huawei, Ericsson и Nokia. Он ожидает, что такие же соглашения MNO будут заключать и с провайдерами решений внеземной связи.

"Думаю, что ключевая информация для вашей аудитории, людей, работающих в сфере мобильной беспроводной связи и операторов мобильной связи, заключается в том, что будет несколько провайдеров прямой спутниковой телефонной связи", - сказал он. "Именно этого хотят операторы мобильной связи. Они не хотят, чтобы кто-то был монополистом, не хотят зависеть от одного провайдера".

Провайдерам сотово-спутниковой связи еще только предстоит создать достаточные группировки, чтобы иметь возможность предоставлять глобальные услуги в районах, где связь практически отсутствует. Lynk Global далека от достижений этой цели, у компании есть только 3 действующих спутника и еще 2 находятся в стадии вывода на орбиты и введения в эксплуатацию. Цель компании - развернуть группировку из 5 тысяч спутников, но это потребует дополнительных инвестиций и немалого времени.

В конце 2023 года Lynk Global объявила о запланированном слиянии с компанией Slam. Как ожидается, это позволит реализовать планы публичного размещения акций компании на фондовой бирже Nasdaq во второй половине 2024 года. Партнерству предстоит привлечь дополнительные инвестиции в ближайшие месяцы, но основной поток инвестиций вряд ли прольется на компанию до начала коммерческого оказания услуг прямой сотово-спутниковой связи. "Мы будем работать в десятках стран, и после того как мы начнем работать и нарастим доходы, мы сможем привлечь еще больше капиталов", - уверен Миллер.

Он отметил, что увеличение производительности бортовых вычислителей на спутниках революционизирует их вычислительные возможности и снижает стоимость вычислений, еще одним фактором снижения себестоимости создания спутниковых созвездий является рост доступности ракет, конкуренция между SpaceX и Blue Origin.

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Один из ключевых вопросов, стоящих на сегодня перед провайдерами услуг прямой сотово-спутниковой связи - какие частоты использовать?

Вариантов по-сути два.

Либо, договорившись с тем или иным оператором наземной спутниковой связи, использовать его частоты в пределах территории, на которую действует соответствующая лицензия соответствующего национального государства. Это позволит наземному оператору нарастить зону покрытия в стране присутствия до близкой к 100%. Но о глобальности оказания услуг при этом говорить не получится. Спутникам придется ухищряться с лучами и частотами, чтобы не "нарушать границы", которые люди понапроводили на картах. 

Куда более перспективно выглядит оказание услуг глобально, на частотах, которые были бы выделены операторам спутниковой связи каким-то всемирным органом частотного регулирования. Может быть с исключением территорий каких-то особенно "самостоятельных" государств, не желающих участвовать в общепланетных проектах. Этот подход идеален с инженерной точки зрения, но для его реализации пришлось бы добавлять поддержку соответствующих частот в чипы смарфтонов. Задача технически несложная, но прошло бы время, пока парк смартфонов на руках у абонентов массово сменился бы на смартфоны с поддержкой "глобальных спутниковых услуг".

С нынешней геополитической ситуацией общепланетарные проекты временно отложены - вместо этого идет разбегание по блокам и наращивание военных мышц. А значит, спутниковая связь будет играть, прежде всего, роль дополнения национальной связи в отдельных странах, а космос будут засорять все новые и новые спутниковые группировки самых разных государств. 

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теги: Lynk Global спутниковая связь LEO прямая сотово-спутниковая связь

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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