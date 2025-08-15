Спутниковая связь: OQ Technology получила финансирование ЕС на испытания 5G D2D

Спутниковая связь: OQ Technology получила финансирование ЕС на испытания 5G D2D

15.08.2025, MForum.ru

Европейская компания OQ Technology, занимающаяся спутниковым IoT, представила планы по тестированию в рамках миссии 5GNETSAT защищенной передачи коротких сообщений (SMS) и широковещательных оповещений непосредственно на стандартные смартфоны с низкоорбитальных спутников.

Компания стремится стать первым (и пока единственным) европейским провайдером прямой передачи данных на устройства D2D, дополняя свои активности в области спутникового IoT.

OQ Technology обещает, что архитектура системы будет поддерживать «коммуникации общественной безопасности во время стихийных бедствий или кибератак», а также «безопасную координацию действий служб быстрого реагирования и национальных служб по чрезвычайным ситуациям», наряду с более обычными видами обмена сообщениями.

В феврале 2025 года компания получала грант EIC на 2.5 млн евро и до 15 млн евро в виде инвестиций в акционерный капитал. Это деньги венчурного фонда Wa’ed Ventures (Saudi Aramco), Phaistos Investment Fund, SES Satellites. В целом, в распоряжении компании может оказаться до 30-40 млн евро.

Что по таймлайну? Можем ожидать демонстрации передачи SMS и экстренных оповещений через спутники Tiger в конце 2025 года, с 2026 года планируются пилотные испытания с европейскими телеком-операторами, в 2027 году можно ожидать коммерческого запуска, если до того времени все будет проходить согласно планам.

Основные конкуренты компании сосредоточены в США – Starlink, Lynk Global, AST SpaceMobile. Они не прочь поработать и с европейским рынком, в частности, в 2025 году AST SpaceMobile подписала соглашение с Vodafone Group о создании спутникового предприятия со штаб-квартирой в Люксембурге, ориентированного на рынок Европы, и уже начала тесты в Европе.

У OQ Technology уже есть скромное созвездие низкоорбитальных аппаратов, это кубсаты Tiger, 10 штук, но для D2D запуски спутников с поддержкой диапазона 5G TDD (IMT) в рамках проекта ESA CREST-5G начнутся в 2026 году.

Платформой станет ION итальянской компании D-Orbit, полезную нагрузку обеспечит OQ Technology. Также компания обеспечит работы по проекту SAND5G (кибербезопасность 5G для ЕС).

В целом масштабы этого проекта несопоставимы с американскими или китайскими, что соответствует текущим возможностям Европы. И все же европейцы готовы тратиться на инфраструктуру D2D связи, независимую от американцев или китайцев тем более, что ее целевое назначение – IoT и «безопасность».

--

теги: спутниковая связь D2C D2D прямая сотово-спутниковая пятое поколение низкоорбитальные

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

