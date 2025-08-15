Спутниковая связь: OQ Technology получила финансирование ЕС на испытания 5G D2D

MForum.ru
15.08.2025,
Европейская компания OQ Technology, занимающаяся спутниковым IoT, представила планы по тестированию в рамках миссии 5GNETSAT защищенной передачи коротких сообщений (SMS) и широковещательных оповещений непосредственно на стандартные смартфоны с низкоорбитальных спутников.
Компания стремится стать первым (и пока единственным) европейским провайдером прямой передачи данных на устройства D2D, дополняя свои активности в области спутникового IoT.
OQ Technology обещает, что архитектура системы будет поддерживать «коммуникации общественной безопасности во время стихийных бедствий или кибератак», а также «безопасную координацию действий служб быстрого реагирования и национальных служб по чрезвычайным ситуациям», наряду с более обычными видами обмена сообщениями.
В феврале 2025 года компания получала грант EIC на 2.5 млн евро и до 15 млн евро в виде инвестиций в акционерный капитал. Это деньги венчурного фонда Wa’ed Ventures (Saudi Aramco), Phaistos Investment Fund, SES Satellites. В целом, в распоряжении компании может оказаться до 30-40 млн евро.
Что по таймлайну? Можем ожидать демонстрации передачи SMS и экстренных оповещений через спутники Tiger в конце 2025 года, с 2026 года планируются пилотные испытания с европейскими телеком-операторами, в 2027 году можно ожидать коммерческого запуска, если до того времени все будет проходить согласно планам.
Основные конкуренты компании сосредоточены в США – Starlink, Lynk Global, AST SpaceMobile. Они не прочь поработать и с европейским рынком, в частности, в 2025 году AST SpaceMobile подписала соглашение с Vodafone Group о создании спутникового предприятия со штаб-квартирой в Люксембурге, ориентированного на рынок Европы, и уже начала тесты в Европе.
У OQ Technology уже есть скромное созвездие низкоорбитальных аппаратов, это кубсаты Tiger, 10 штук, но для D2D запуски спутников с поддержкой диапазона 5G TDD (IMT) в рамках проекта ESA CREST-5G начнутся в 2026 году.
Платформой станет ION итальянской компании D-Orbit, полезную нагрузку обеспечит OQ Technology. Также компания обеспечит работы по проекту SAND5G (кибербезопасность 5G для ЕС).
В целом масштабы этого проекта несопоставимы с американскими или китайскими, что соответствует текущим возможностям Европы. И все же европейцы готовы тратиться на инфраструктуру D2D связи, независимую от американцев или китайцев тем более, что ее целевое назначение – IoT и «безопасность».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь D2C D2D прямая сотово-спутниковая пятое поколение низкоорбитальные
--
Публикации по теме:
10.01. [Новости компаний] Спутниковые подключения: Австралийская Telstra предоставит спутниковые подключения пользователям смартфонов / MForum.ru
22.04. [Новости компаний] Спутниковая связь: Операторам мобильной связи не помешает выбор поставщиков услуг спутниковой связи / MForum.ru
24.02. [Новости компаний] D2C: В США завершают разработку регуляторики для технологии D2C / MForum.ru
16.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: Rakuten Mobile планирует предоставить услуги спутниковой телефонной связи в 2026 году / MForum.ru
07.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: China Mobile запустила первый в мире спутник для тестов архитектуры 6G / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru