D2C: В США завершают разработку регуляторики для технологии D2C

MForum.ru
24.02.2024,
14 марта регулирующие органы США проголосуют за нормативную базу, которая позволит операторам спутниковой связи использовать частоты, которые используют наземные операторы сотовой связи, чтобы поддерживать связь с пользователями смартфонов за пределами досягаемости покрытия, формируемого наземными сетями мобильной сотовой связи. Об этом рассказывает Spacenews.
FCC планировала опубликовать предложенные правила на своем веб-сайте 22 февраля, вместе с повесткой заседания.
Если правила будет приняты, то спутниковые операторы и их наземные партнеры смогут получать разрешение FCC на использование "определенного лицензированного спектра с гибким использованием, в настоящее время выделенного для наземных служб" из космоса, говорится в пресс-релизе регулятора.
Чтобы все работало, требуется, чтобы спутниковый оператор имел договор аренды частот с лицензиатом наземной связи (оператором мобильной сотовой связи) в пределах определенной географической зоны, чтобы получить одобрение, заявила FCC, а также должны быть выполнены еще ряд условий, которые не были подробно описаны в сообщении.
Подготовка FCC регуляторики - важная веха для спутниковых операторов SpaceX и AST SpaceMobile, которые заключили партнерские отношения с T-Mobile и AT&T, соответственно, чтобы обеспечить услугами D2C рынок США.
Несмотря на появление базовых правил, участники рынка уверены, что продолжат сталкиваться с различными нормативными препятствиями. В том числе, и в рамках конкуренции.
В частности, Omnispace, которая стремится использовать свои частоты в S-диапазоне чтобы работать с наземными операторами мобильной связи, заявляет, что столкнется со значительными помехами, если SpaceX получит разрешение на использование частот T-Mobile для обеспечения D2C-режима.
FCC также намерена потребовать от операторов мобильной связи использовать протоколы на основе определения местоположения для маршрутизации всех вызовов службы экстренной помощи 911. То есть если со смартфона будет производиться звонок на номер 911, должны собираться и передаваться данные о местоположении абонента.
Впереди - общественное обсуждение и разработка защитных мер в области радиоастрономии.
--
2024 год - год ИИ и прямой сотово-спутниковой связи, эти два направления будут мейнстримовыми в телекоме.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: D2C прямая сотово-спутниковая связь регуляторика FCC США
--
Публикации по теме:
16.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: Rakuten Mobile планирует предоставить услуги спутниковой телефонной связи в 2026 году / MForum.ru
07.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: China Mobile запустила первый в мире спутник для тестов архитектуры 6G / MForum.ru
07.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: Для строительства китайской низкоорбитальной группировки G60 Starlink привлекли почти $1 млрд / MForum.ru
07.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: Lynk Global наращивает капитализацию для продолжения проекта / MForum.ru
04.01. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX запустил первые 6 спутников Starlink с возможностью поддержки прямой сотово-спутниковой связи / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y200e с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FullHD+ / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи:Подтверждены основные характеристики OPPO F25 Pro / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring представят в июле / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях Lava Z34 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F15 5G получит 4 обновления версии ОС / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi Civi 4 может быть анонсирован в ближайшее время / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и дата анонса Xiaomi Pad 6S Pro / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: 22 февраля Huawei представит смартфон Pocket 2 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Vivo Y200e получит отделку из прочной кожи Eco-Fiber / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Дата анонса Realme 12+ 5G подтверждена официально / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi A3 представлен в Индии / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях iQOO Z9 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 2 в трех цветах замечен на рендерах / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo V30 Pro / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 12 получат улучшенные сенсоры Sony / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor X9b с 108 Мп камерой представят 15 февраля / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Energizer P28K с АКБ 28 000 мАч представят на MWC 2024 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Появились фото Samsung Galaxy A55 и C55 из TENAA / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11F 5G на Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru