D2C: В США завершают разработку регуляторики для технологии D2C

MForum.ru

D2C: В США завершают разработку регуляторики для технологии D2C

24.02.2024, MForum.ru

14 марта регулирующие органы США проголосуют за нормативную базу, которая позволит операторам спутниковой связи использовать частоты, которые используют наземные операторы сотовой связи, чтобы поддерживать связь с пользователями смартфонов за пределами досягаемости покрытия, формируемого наземными сетями мобильной сотовой связи. Об этом рассказывает Spacenews

 

 

FCC планировала опубликовать предложенные правила на своем веб-сайте 22 февраля, вместе с повесткой заседания.

Если правила будет приняты, то спутниковые операторы и их наземные партнеры смогут получать разрешение FCC на использование "определенного лицензированного спектра с гибким использованием, в настоящее время выделенного для наземных служб" из космоса, говорится в пресс-релизе регулятора.

Чтобы все работало, требуется, чтобы спутниковый оператор имел договор аренды частот с лицензиатом наземной связи (оператором мобильной сотовой связи) в пределах определенной географической зоны, чтобы получить одобрение, заявила FCC, а также должны быть выполнены еще ряд условий, которые не были подробно описаны в сообщении.

Подготовка FCC регуляторики - важная веха для спутниковых операторов SpaceX и AST SpaceMobile, которые заключили партнерские отношения с T-Mobile и AT&T, соответственно, чтобы обеспечить услугами D2C рынок США.

Несмотря на появление базовых правил, участники рынка уверены, что продолжат сталкиваться с различными нормативными препятствиями. В том числе, и в рамках конкуренции. 

В частности, Omnispace, которая стремится использовать свои частоты в S-диапазоне чтобы работать с наземными операторами мобильной связи, заявляет, что столкнется со значительными помехами, если SpaceX получит разрешение на использование частот T-Mobile для обеспечения D2C-режима.

FCC также намерена потребовать от операторов мобильной связи использовать протоколы на основе определения местоположения для маршрутизации всех вызовов службы экстренной помощи 911. То есть если со смартфона будет производиться звонок на номер 911, должны собираться и передаваться данные о местоположении абонента. 

Впереди - общественное обсуждение и разработка защитных мер в области радиоастрономии. 

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2024 год - год ИИ и прямой сотово-спутниковой связи, эти два направления будут мейнстримовыми в телекоме. 

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теги: D2C прямая сотово-спутниковая связь регуляторика FCC США

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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