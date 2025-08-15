Спутниковая связь: МТС займется проектом 5G D2C на базе низкоорбитальных спутниковых платформ

Спутниковая связь: МТС займется проектом 5G D2C на базе низкоорбитальных спутниковых платформ

15.08.2025, MForum.ru

Приятно было узнать, что в МТС решились взять на себя реализацию столь же амбициозного, сколь и актуального проекта. В самом деле, в США этой темой уже не первый год занимаются более, чем активно, в Китае - не менее активно, даже в Европе приступили к его реализации. И то, что в России эту задачу берет на себя МТС - логично. Кому, как не лидеру рынка?

Что известно на сегодня?

Что проект уже некоторое время развивался в МТС без особой огласки. В частности, был создан макет, имитирующих работу абонентского терминала с бортовой базовой станцией 5G, были проведены его стендовые испытания – имитировалась работа смартфона через спутниковый канал.

С помощью эмулятора канала «спутник-земля» имитировались условия эффекта Допплера, увеличенных временных задержек, повышенного затухания сигнала. Испытания проводились в трех частотных диапазонах: n1 (1950-1965/2140-2155 МГц), n256 (1980–2010 / 2170–2200 МГц), n254 (1610-1626,5 /2483,5-2500 МГц).

В марте 2024 года МТС получила разрешение ГКРЧ на использование этих частот для проведения натурных испытаний прототипов космических аппаратов при организации прямой сотовой связи «спутник-земля» с использованием технологии 5G NTN.

Это делает возможным движение далее - переход к тестированию непосредственно на орбите. Для этого необходимо создать и запустить несколько спутников с БС на борту на низкую орбиту – 500-600 км (я бы порекомендовал использовать орбиты пониже, чтобы минимизировать задержку).

Требуется сделать принципиальный выбор, по какой модели строить спутники. Сейчас есть два варианта: «как у Starlink» (и не только у него) – небольшие, недорогие платформы с небольшими антеннами или «как у AST SpaceMobile» - существенно более тяжелые, более дорогие платформы, с существенно большими по площади антеннами.

Первые могут обслуживать сравнительно немного абонентов, поэтому их требуется запускать тысячами (чтобы сформировать покрытие), лучше – более 10 тысяч (ради пропускной способности). Вторые могут обслуживать больше абонентов, их достаточно несколько сотен, лучше – единицы тысяч.

Каким путем пойдут в МТС – пока не ясно, поскольку многое будет зависеть от партнеров.

Зачем нужны партнеры?

Уверен, что такие проекты уместно делать не в одиночку, даже если речь о таком крупном участнике рынка как группа МТС. Все же у МТС нет собственных космодромов и ракетоносителей, да и серийного роботизированного производства спутников – тоже нет. Здесь желательно партнерство, консорциум, - какое-то объединение финансовых и технических возможностей, компетенций.

У МТС есть что вложить в проект – прежде всего, компетенции в области 5G, терминалов, оборудования базовых станций, NTN сетей.

Кто может стать партнерами?

На мой взгляд, это могли бы быть коллеги-конкуренты, МегаФон и ВымпелКом. Они, как известно, взаимодействуют с Бюро-1440, но там пока что речь шла о других классах задач. А здесь – о D2C, инструменте, который в условиях российских просторов не может не быть востребован.

Желательно привлечь и производителя электроники, такие у нас есть. Может быть Спутникс?

И кого-то из космической индустрии – есть у нас коммерческие компании, способные выводить на низкие орбиты спутники связи? Если таковых не найдется, останется взаимодействовать с Роскосмосом.

Сколько это может стоить?

Чтобы система «задышала», чтобы покрытие было постоянным во времени и пространстве, нужно хотя бы полтысячи спутников, может быть 300-400. Это потребует не менее 300-400 млрд рублей – в этом плане консорциум тоже пригодится.

Когда можно ожидать результатов?

Если удастся быстро собрать подходящих желающих участвовать в проекте и найти деньги, то вполне вероятно уложиться с началом предоставления услуг в 3-4 года, то есть еще до 2030 года.

Это, конечно, гипер оптимистичный сценарий, но у нас больше нет времени на то, чтобы продолжать «тормозить» относительно других высокотехнологичных стран. Если не будет предложена «российская альтернатива», то люди найдут способ пользоваться подключениям к американским или китайским спутникам – вряд ли это порадует государство, так что начинание МТС стоит поддержать и с этой стороны. Хотя бы регуляторно.

© Алексей Бойко, MForum.ru

