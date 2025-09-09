Спутниковая связь: SpaceX покупает частоты у EchoStar за $17 млрд

MForum.ru
09.09.2025,
Эти немалые деньги будут выплачены за частоты AWS-4 (2000-2020 МГц и 2180-2200 МГц) и H-block (1915-1920 МГц и 1995-2000 МГц – этот диапазон в США применяется под 4G/5G).
Половину суммы заплатят деньгами, половину акциями SpaceX, кроме того, SpaceX профинансирует выплаты процентов по долгу EchoStar на $2 млрд до ноября 2027 года. До заключения в августе сделки с AT&T на $23 млрд долг EchoStar достигал около $26.4 млрд. Об этом рассказывает Mobile World Live.
Сделка проходит под нажимом SpaceX, компания с начала года оказывала давление на EchoStar, утверждая, что она не в полной мере использует принадлежащие ей частоты. После того, как эти претензии поддержала FCC, в EchoStar предпочли согласиться на сделку.
От покупки частот, очевидно, выиграет не только SpaceX, но и T-Mobile US (в краткосрочной перспективе). Использование блока в 40 МГц позволит обеспечить для клиентов оператора сотовой связи возможность доступа к сети практически повсеместно. Пока что T-Mobile – эксклюзивный партнер Starlink, но в перспективе нельзя исключить и того, что и конкурирующие операторы будут вынуждены искать возможности договориться об использовании Starlink.
Для Starlink эта сделка – снятие зависимости от частот T-Mobile, теперь спутниковый оператор сможет и самостоятельно оказывать услуги D2C/D2D.
Соглашение скорее всего «обнуляет» ранее заключенный контракт EchoStar и MDA Space на $13 млрд на строительства OpenRAN LEO-спутников для создания NTN сети с опцией D2D. EchoStar более не нуждается в этих спутниках за счет партнерства со SpaceX.
Для закрытия сделки потребуются разрешения регуляторов. Скорее всего, они будут получены.
В целом вместе с успехом Starship, эта сделка переводит Starlink на качественно новый уровень, еще более усложняя конкуренцию с этим проектом для всех остальных претендентов.
теги: спутниковая связь SpaceX D2D D2C частоты LEO сотово-спутниковая связь
