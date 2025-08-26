Оптические технологии: Китай показал 1 Гбит/с с GEO-орбиты на основе оптических технологий

MForum.ru
26.08.2025,
В Китае провели тест канала связи спутник-Земля, использовав лазер и спутник на геостационарной орбите. Некоторые зачем-то начали сравнивать этот тест со Starlink, но параллелей немного. Системы основаны на различных подходах и предназначены для различных целей.
Если Starlink работает с терминалами на и вблизи поверхности планеты с помощью радиотехнологий, то в китайской системе для этого используется мощный лазер. Поскольку расстояние в 36 тысяч км это намного дальше, чем орбиты с удалением около 500 км от поверхности, даже лазерный луч сталкивается с большим рассеянием по пути к Земле, особенно в атмосфере. Что требует сочетания мощного источника, оптики с большой апертурой и сверхстабильного управления наведением. Только так можно достичь приемлемого отношения сигнал/шум, да и то, лишь в ясную погоду.
Китайцы применили гибридный подход – задействовали одновременно так называемую адаптивную оптику (AO) и прием с разнесением мод (MPM).
Разработка получила практическое подтверждение, тесты в условиях Лицзяньской обсерватории показали работоспособность и оборудования, и алгоритмов. Была достигнута скорость передачи данных в 1 Гбит/с, мощность лазера – всего 2 Вт. В наземном «телескопе» используется 357 микрозеркал, которые корректируют искажения волнового фронта из-за атмосферной турбулентности. Заявляется, что MMP позволяет повысить долю пригодных для использования сигнальных кадров с примерно 72% до более, чем 91.1%.
Но никакие ухищрения (из доступных человеку сегодня) не могут отменить расстояния до геостационарной орбиты. Что означает задержку распространения сигнала от 480 мс и более. Так что никаких онлайн игр, видеозвонков в реальном времени и т.п. В отличие от Starlink с его десятками миллисекунд, почти как в сетях 4G/LTE.
Второе ограничение – все эти техночудеса доступны только в условиях ясного, безоблачного неба. Так что, возможно, никуда не деться от необходимости строить несколько наземных станций, чтобы снизить зависимость от метеоусловий.
На китайское решение спрос конечно найдется, но пока что не у массовых клиентов, а у военных, правительства и бизнеса. Это хорошее решение для ситуаций, когда нужно передать большой объем данных, например, между континентами – один спутник может заменить ПВОЛС или цепочку наземных станций, соединенных оптоволокном. С его помощью можно подключить космический сегмент AI-ЦОД к наземному или объединить такими каналами несколько наземных AI-ЦОД.
Развитие такой технологии — это вопрос национальной безопасности и технологической независимости, позволяющий создавать защищенные каналы связи, не зависящие от наземной инфраструктуры на территории других стран. Система также может пригодиться в качестве опорной транспортной сети для LEO-спутников, работающих напрямую с клиентами на Земле. Или, например, обеспечить передачу сигнала с лунной базы, когда ее построят, в центры управления в Китае.
В США темой лазерной связи космос-Земля тоже занимаются, есть демонстратор технологий NASA LCRD – скорость около 1.2 Гбит/с, но насчет эффективности есть вопросы. Есть разработки на эту тему в Европе (EDRS) и в Японии (LUCAS).
В Китае показывали и 10 Гбит/c с орбиты, со спутника Shijian-20 (2020 год), но предположительно использовался куда более мощный и менее эффективный лазер. Лазерная технология используется и для подключения низкоорбитальной спутниковой группировки Цзилинь-1, в 2024 году были показаны поразительные 100 Гбит/с. Планируется, что к 2027 году на орбите будет не менее 300 спутников, оснащенных возможностью поддерживать быструю оптическую связь с объектами на поверхности Земли.
больше информации по теме можно найти в ts2.tech
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь лазерная связь геостационарные спутники Китай оптические технологии спутник-земля
--
Публикации по теме:
15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: МТС займется проектом 5G D2C на базе низкоорбитальных спутниковых платформ / MForum.ru
01.11. [Краткие новости] РКС (Роскосмос) / MForum.ru
18.10. [Новости компаний] 5G в России. Обновляемая публикация / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru