Спутниковая связь: Saudia Airlines готовится подписать сделку со Starlink - более 140 бортов получат сервис связи

Об этом сообщает Mobile World Live. Это уже не первое для Starlink соглашение такого рода, ранее аналогичное соглашение было подписано с домашней компанией United Airlines, но выявились проблемы, терминалы Starlink формировали помехи системе связи пилотов и авиадиспетчеров (VHF / SATCOM). Развертывание в США приостановили, чтобы провести дополнительные работы, которые, как ожидается, снизят уровень помех до допустимого. В США о планах использования терминалов Starlink объявили также Delta Airlines и JetBlue Airways.

Вне США, если брать Ближний Восток, Starlink подписал соглашение с Qatar Airways на предоставление Wi-Fi на некоторых самолетах, а также ведет переговоры с Emirates и Gulf Air.

В Саудовской Аравии действует «конкурент» - компания Neo Space Group сейчас создает собственную платформу спутниковой связи для пассажиров авиарейсов.

теги: спутниковая связь связь на борту самолета низкоорбитальные

