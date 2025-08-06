Спутниковая связь: Запуск спутника нового поколения AST SpaceMobile вновь отложен

06.08.2025, MForum.ru

В очередной раз отложен прототип спутника FM1 (Block2 Bluebird) компании AST SpaceMobile, намеченный ранее на август. Ранее запуск планировали на июль 2025 года.

После проблем с запуском в июле, компания попросила у FCC разрешение запустить спутник в августе 2025 года из Индии, ракетой ISRO. Но теперь стало ясно, что спутник доедет до Индии не ранее сентября, а подготовка к запуску может потребовать несколько месяцев.

Это означает, что конкуренция со Starlink пока что откладывается, что дает SpaceX очередную фору.

Спутник FM1 обещает в 10 раз большую пропускную способность, чем у спутников AST SpaceMobile первого поколения. Ранее ожидалось, что еще до конца 2025 года будет запущено до 20 спутников второго поколения с идеей коммерческого использования в начале 2026 года.

Каждый такой спутник, как ожидается, будет снабжен антенной 225 кв.м. Вес аппарата – около 6000 кг. Лучи будут использовать полосы в 40 МГц, что должно обеспечить скорости передачи данных вплоть до 120 Мбит/с. AST SpaceMobile планировал произвести 40 спутников в 2025 году и 90 спутников в долгосрочной перспективе.

по материалам Mobile World Live

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: прямая спутниковая связь D2D AST SpaceMobile

--