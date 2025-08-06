Спутниковая связь: Запуск спутника нового поколения AST SpaceMobile вновь отложен

MForum.ru
06.08.2025,
В очередной раз отложен прототип спутника FM1 (Block2 Bluebird) компании AST SpaceMobile, намеченный ранее на август. Ранее запуск планировали на июль 2025 года.
После проблем с запуском в июле, компания попросила у FCC разрешение запустить спутник в августе 2025 года из Индии, ракетой ISRO. Но теперь стало ясно, что спутник доедет до Индии не ранее сентября, а подготовка к запуску может потребовать несколько месяцев.
Это означает, что конкуренция со Starlink пока что откладывается, что дает SpaceX очередную фору.
Спутник FM1 обещает в 10 раз большую пропускную способность, чем у спутников AST SpaceMobile первого поколения. Ранее ожидалось, что еще до конца 2025 года будет запущено до 20 спутников второго поколения с идеей коммерческого использования в начале 2026 года.
Каждый такой спутник, как ожидается, будет снабжен антенной 225 кв.м. Вес аппарата – около 6000 кг. Лучи будут использовать полосы в 40 МГц, что должно обеспечить скорости передачи данных вплоть до 120 Мбит/с. AST SpaceMobile планировал произвести 40 спутников в 2025 году и 90 спутников в долгосрочной перспективе.
по материалам Mobile World Live
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: прямая спутниковая связь D2D AST SpaceMobile
--
Публикации по теме:
25.07. [Новости компаний] Спутниковая связь. Низкоорбитальная: Starlink столкнулся с масштабным сбоем / MForum.ru
25.07. [Новости компаний] Спутниковая связь. Низкоорбитальная: Спутниковая связь для абонентов T-Mobile US становится общенациональной / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Спутниковая связь: Великобритания тоже будет пользоваться спутниками Eutelsat / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Спутниковая связь: Компания SES купила Intelsat / MForum.ru
17.07. [Новости компаний] Партнерства: Билайн и Решетнёв договорились о сотрудничестве в области применения неназемных платформ / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru