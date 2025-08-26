Спутниковая связь: Starlink вышел на среднюю производственную мощность в 10 спутников в сутки

MForum.ru
26.08.2025,
Если хочется располагать крупнейшей в мире спутниковой группировкой на низких орбитах, то необходимо серийное, а не штучное производство спутников.
Фабрика Starlink в Редмонде, США, на сегодня способна выпускать 70 спутников в неделю (что эквивалентно примерно 10 спутникам в день). Для этого используется, в частности, автоматизированная сборка и автоматизированное тестирование продукции. В компании планируют продолжать расширение производственных мощностей.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь Starlink SpaceX
--
Публикации по теме:
26.08. [Новости компаний] Оптические технологии: Китай показал 1 Гбит/с с GEO-орбиты на основе оптических технологий / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: МТС займется проектом 5G D2C на базе низкоорбитальных спутниковых платформ / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: OQ Technology получила финансирование ЕС на испытания 5G D2D / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: Saudia Airlines готовится подписать сделку со Starlink - более 140 бортов получат сервис связи / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Спутниковая связь: Запуск спутника нового поколения AST SpaceMobile вновь отложен / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Honor Magic V Flip 2 представлен официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S10 Lite представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A07 с Helio G99 и очень привлекательной ценой представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru