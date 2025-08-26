Спутниковая связь: Starlink вышел на среднюю производственную мощность в 10 спутников в сутки

26.08.2025, MForum.ru

Если хочется располагать крупнейшей в мире спутниковой группировкой на низких орбитах, то необходимо серийное, а не штучное производство спутников.

Фабрика Starlink в Редмонде, США, на сегодня способна выпускать 70 спутников в неделю (что эквивалентно примерно 10 спутникам в день). Для этого используется, в частности, автоматизированная сборка и автоматизированное тестирование продукции. В компании планируют продолжать расширение производственных мощностей.

теги: спутниковая связь Starlink SpaceX

