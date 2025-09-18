Спутниковая связь: SpaceX позаботится о том, чтобы все чипы для смартфонов поддерживали Starlink D2D

18.09.2025, MForum.ru

Это стало особенно актуально после покупки компанией Starlink частот EchoStar. По материалам Mobile World Live.

Компания объявила о сотрудничестве с рядом производителей чипов. По оценкам SpaceX для адаптации нового частотного диапазона (AWS-4) производителям микросхем потребуется около 2 лет (многовато?), параллельно SpaceX нужно будет скорректировать дизайн спутников с тем, чтобы они могли использовать эти частоты.

В настоящее время T-Mobile US предоставляет SpaceX частотный блок PCS G-block, который используется для обеспечения работы сервиса обмена текстовыми сообщениями T-Satellite. Весьма вероятно, что после истечения срока действия соглашения с T-Mobile, другие операторы также получат возможность доступа к спутникам Starlink для предоставления D2D услуг своим абонентам.

Вместе с тем, после покупки компанией SpaceX частот у EchoStar, мобильные операторы изрядно напряглись, поскольку видят в этом попытку SpaceX «зайти на их поляну», предоставляя желающим прямой доступ к звонкам и интернету мимо операторов.

Компания SpaceX может избежать конфликтной ситуации, если предпочтет предоставлять услуги B2B, занимаясь оптовой поставкой емкости и покрытия операторам мобильной связи.

Для того, чтобы работать с клиентами B2C компании SpaceX требуется лицензия на оказание услуг наземной мобильной связи, но можно предоставлять услуги, заключая партнерские соглашений с операторами мобильной связи.

