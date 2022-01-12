Слухи: Motorola Razr 3 будет основан на Snapdragon 8 Gen 1

MForum.ru
12.01.2022,
По данным сетевых источников, Motorola может изменить позиционирование смартфонов линейки RAZR. Напомню, речь идет об устройствах со складным экраном, формата аналогичного Samsung Z Flip.
Однако если прошлые поколения Motorola Razr оснащались чипсетами среднего уровня (Qualcomm Snapdragon 765G в Motorola razr 5G), то Motorola Razr 3 будет основан на флагманском Snapdragon 8 Gen 1. Также, по данным информаторов, новинка будет оснащаться 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти и дисплеями разрешением FullHD+, возможно с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, в ее активе ожидается поддержка NFC. Анонс может состояться в ближайшие месяцы.
© Антон Печеровый,
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