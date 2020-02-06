Слухи: Черно-золотистый Motorola Razr замечен на рендерах

06.02.2020, MForum.ru

Известный искатель утечек @evleaks опубликовал рендеры специального издания Motorola Razr в черно-золотистом цвете.

Новинка вызывает ассоциации с Razr 2, который был доступен в версии с 24-картным золотом и змеиной кожей. Конечно, в новом Motorola Razr кожи или драгоценных металлов нет, речь идет о близкой цветовой гамме. Однако выглядит новинка весьма интересно. Данных о цене или сроке релиза пока нет.