Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально

MForum.ru
23.04.2019,
После череды слухов и утечек, состоялся официальный анонс смартфона Realme 3 Pro. Новинка получила 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, а ее аппаратная платформа базируется на чипсете Snapdragon 710.
Относительно обычного Realme 3 была улучшена и фоточасть. В активе Realme 3 Pro присутствует связка 16 и 5 Мп камер, где в качестве основного сенсора используется Sony IMX519. К примеру, аналогичный сенсор используется в OnePlus 6T. Фронтальная камера — 25 Мп, с апертурой объектива f/2.0.
Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. В части объема памяти речь идет о вариантах 4+64, 6+64 и 6+128 Гб (ОЗУ+встроенная память). Для расширения встроенной памяти можно задействовать карты microSD, для которой предусмотрен отдельный слот. Емкость аккумулятора 4045 мАч, поддерживается быстрая зарядка VOOC 3.0, а в комплект поставки входит 20 Вт зарядное устройство. Что удивительно, для подключения зарядного устройства используется стандартный microUSB, а не USB Type C. ОС — Android 9.0 Pie с оболочкой Color OS 6.0. Цена Realme 3 Pro начинается с 13 990 индийских рупий за версию 4+64 Гб и заканчивается 16 990 рублей за вариант 6+128 Гб. Начало продаж — 29 апреля.
© Антон Печеровый,
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