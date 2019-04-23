Анонсы: Realme 3 Pro со Snapdragon 710 представлен официально

23.04.2019, MForum.ru

После череды слухов и утечек, состоялся официальный анонс смартфона Realme 3 Pro. Новинка получила 6,3-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, а ее аппаратная платформа базируется на чипсете Snapdragon 710.

Относительно обычного Realme 3 была улучшена и фоточасть. В активе Realme 3 Pro присутствует связка 16 и 5 Мп камер, где в качестве основного сенсора используется Sony IMX519. К примеру, аналогичный сенсор используется в OnePlus 6T. Фронтальная камера — 25 Мп, с апертурой объектива f/2.0.

Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. В части объема памяти речь идет о вариантах 4+64, 6+64 и 6+128 Гб (ОЗУ+встроенная память). Для расширения встроенной памяти можно задействовать карты microSD, для которой предусмотрен отдельный слот. Емкость аккумулятора 4045 мАч, поддерживается быстрая зарядка VOOC 3.0, а в комплект поставки входит 20 Вт зарядное устройство. Что удивительно, для подключения зарядного устройства используется стандартный microUSB, а не USB Type C. ОС — Android 9.0 Pie с оболочкой Color OS 6.0. Цена Realme 3 Pro начинается с 13 990 индийских рупий за версию 4+64 Гб и заканчивается 16 990 рублей за вариант 6+128 Гб. Начало продаж — 29 апреля.