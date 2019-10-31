Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения

MForum.ru

Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения

31.10.2019, MForum.ru

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В сети появились изображения складного смартфона Motorola Razr. Напомню, компания Lenovo решила возродить знаменитую серию Razr, совместив легендарный дизайн с современными технологиями.

Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения

И, судя по фотографиям, опубликованным сразу в двух заслуживающих доверия источниках, ей это удалось. Новинка действительно внешне напоминает легендарное устройство. В части спецификаций речь может идти о смартфоне с основным 6,2-дюймовым OLED-дисплеем, вспомогательным экраном на верхней крышке и чипсетом Snapdragon 710. Впрочем, начинка для Motorola Razr не главное. Анонс новинки ожидается 13 октября, а ее цена составит порядка $1500.

Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения

Слухи: Появились изображения Motorola Razr нового поколения

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com/evleaks

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