Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально

MForum.ru
23.05.2019,
Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Z6 Lite. Технически новинка, которая на ряде рынков будет предложена как Z6 Youth Edition, представляет собой упрощенную версию Lenovo Z6 Pro. Зато ее ценник начинается от 1199 юаней.
Спецификации Lenovo Z6 Lite включают в себя 6,3-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4050 мАч. Изюминка аппарата – строенная тыловая камера. Помимо основного 16 Мп сенсора с апертурой f/1.8 и 5 Мп датчика глубины, фоточасть Lenovo Z6 Lite включает в себя 8 Мп модуль с телефото объективом, что позволяет реализовать оптический зум. ОС – Android 9.0 (Pie) с фирменной оболочкой ZUI 11. Цена Lenovo Z6 Lite составит 1199 (4+64 Гб) / 1399 (6+64 Гб) / 1599 (6+128 Гб) юаней.
© Антон Печеровый,
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