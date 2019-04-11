Анонсы: Смартфоны OPPO Reno и Reno 10x Zoom Edition представлены официально

MForum.ru
11.04.2019,
Компания Oppo официально представила серию Reno, интерес к которой усиленно подогревался последний месяц. Новинки позиционируются как устройства с максимальной площадью экрана — 93,1% от площади передней панели.
16 Мп фронтальная камера OPPO Reno спряталась в выдвижном элементе сверху смартфона. Толщина боковых рамок составляет 1,6 мм, верхней — 1,8 мм, нижней — 3,5 мм. Также отметим, что дактилоскопические сенсоры OPPO Reno и Reno 10x Zoom Edition интегрированы в экран.
части технических параметров речь идет о 6,4/6,6-дюймовом AMOLED-дисплее разрешением 234 х1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 6, чипсете Qualcomm Snapdragon 710 / Snapdragon 855 (в Reno 10x Zoom Edition), 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, поддержке NFC и программной платформе Android 9 Pie с оболочкой Color OS 6.
Основное отличие между OPPO Reno и Reno 10x Zoom Edition заключается в тыловой части. В OPPO Reno используется связка из 48 Мп сенсора Sony IMX586 и 5 Мп датчика глубины. В OPPO Reno 10x Zoom Edition камера строенная — в дополнении к 48 Мп основному сенсору доступен13 Мп сенсор с телефотообъективом и 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой. Также отличается емкость аккумулятора — в Oppo Reno она составляет 3765 мАч, в Reno 10x Zoom Edition — 4065 мАч. В тоже время OPPO Reno сохранил 3,5 мм аудиторазъем, которого нет в Reno 10x Zoom Edition.
В Китае продажи OPPO Reno уже начались, цены составляют 2999 / 3299 / 3599 юаней за версии 6+128 / 6+256 / 8+256 Гб, соответственно. Цветовая гамма модели включает в себя лиловый Nebula Purple, бежевый Mist Powder, черный Extreme Night Black и зеленый Fog Sea Green. OPPO Reno 10x Zoom Edition в зеленом, черном и золотом вариантах оценен в 3999 юаней, но дата начала продаж пока не сообщается.
© Антон Печеровый,
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