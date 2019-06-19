Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench

MForum.ru
19.06.2019,
Некоторое время назад компания Lenovo официально подтвердила факт работы над смартфоном Lenovo Z6. Позднее этот аппарат был замечен в базе китайского регулятора, но его спецификации раскрыты не были. С появлением в Geekbench устройства с модельным номером L78121 этот пробел может быть заполнен.
По данным бенчмарка Lenovo Z6 (L78121) будет работать под управлением Android 9 Pie и получит 8-ядерный процессор с рабочей частотой 1,8 ГГц. В модельном ряду Lenovo этот аппарат разместится между Lenovo Z6 Pro, построенном на мобильной платформе Snapdragon 855, и Lenovo Z6 Youth Edition, который базируется на чипсете Snapdragon 710. Таким образом, сердцем Lenovo Z6 может стать Snapdragon 730. Напомню, именно этот чипсет стал «сердцем» Galaxy A80 и Xiaomi Mi 9T. Также в активе Lenovo Z6 ожидается 8 Гб ОЗУ. Остальные подробности пока не раскрываются, но можно предположить наличие экрана диагональю около 6,3 дюймов и аккумулятора емкостью 4000 мАч.
© Антон Печеровый,
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