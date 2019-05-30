Слухи: Realmi выходит на российский рынок

MForum.ru
30.05.2019,
Уже в июне в нашей стране могут появиться первые смартфоны под брендом Realmi. Напомню, этот суббренд принадлежит компании BBK (ей же принадлежат Oppo, Vivo) и призван составить конкуренцию Honor и Redmi.
Подробности о том, какие именно смартфоны Realmi появятся в нашей стране пока не раскрываются. Cудя по акценту на «флагманские возможности и демократичную цену», речь может идти о Realme 3 Pro. Напомню, в активе этой модели присутствуют 6,3-дюймовый дисплей, чипсет Snapdragon 710, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4045 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт. Дата европейского релиза – 5 июня, цена порядка от 200 евро.
© Антон Печеровый,
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