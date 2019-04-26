Анонсы: В России начат прием предзаказов на Oppo Reno

26.04.2019, MForum.ru

10 мая в нашей стране начнется прием предварительных заказов на смартфон Oppo Reno. Напомню, это устройство было представлено в 3 версиях, включая вариант с поддержкой 5G. Однако, в нашу страну приедут только две другие версии новинки.

Изначально будет доступен только базовый вариант Oppo Reno, который оценен в 39 990 рублей. За эти деньги покупатель получает смартфон с 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED-дисплеем разрешением 2340х1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 6, чипсетом Snapdragon 710, сдвоенной тыловой камерой (48+5 Мп), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3765 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0. В качестве бонуса за предзаказ предоставляется подарок, зависящий от ритейлера.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации oppo.com

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