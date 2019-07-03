Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально

MForum.ru
03.07.2019,
Компания Xiaomi официально представила первые смартфоны нового суббренда CC, адресованного молодежной аудитории. Xiaomi CC9 представляет собой модификацию Xiaomi Mi9, с более скромной аппаратной платформой (Snapdragon 710 вместо Snapdragon 855), но 32 Мп фронтальной камерой.
Фронтальная камера новинки построена по принципу объединения 4 пикселей размером 0,8 мкм в один, что позволяет имитировать пиксель размером 1,6 мкм. Аналогичный принцип используется в популярных сейчас 48 Мп сенсорах. Спецификации Xiaomi CC9 включают в себя 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2340х1080 точек, 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (48 Мп Sony IMX586 + 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом + 2 Мп сенсор глубины) и аккумулятор емкостью 4030 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Отдельно отметим поддержку NFC.
Начиная с 5 июня Купить Xiaomi CC9 можно будет за 1799 и 1999 юаней (с 64 и 128 Гб ОЗУ, соответственно) в черном, белом и синем цветах. В виде отдельной версии будет доступна версия Meitu Custom Edition (с логотипом Meitu и градиентной расцветкой), оцененная в 2599 юаней.
© Антон Печеровый,
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