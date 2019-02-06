Анонсы: HMD Global выводит на рынок обновления смартфонов Nokia с большим объемом памяти

MForum.ru
06.02.2019,
Компания HMD Global немного обновила свою продуктовую линейку. В частности смартфон Nokia 5.1 Plus, изначально появившийся в версии с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, получил варианты с 4 и 6 Гб ОЗУ при 64 Гб встроенной памяти.
Начало продаж обновленного Nokia 5.1 Plus намечено на 7 февраля, но цены заметно выше оригинальной модели. Если на старте продаж Nokia 5.1 Plus 3+32 Гб был оценен в $155, то вариант 4+64 обойдется в $200, а 6+64 - $230. Остальные характеристики не изменились. В активе Nokia 5.1 Plus присутствуют 5,8-дюймовый дисплей разрешением 1520х720 точек, чипсет Helio P60, 13+5 Мп тыловая камера, 8 Мп фронтальная камера, а также аккумулятор емкостью 3060 мАч.
Обновление получил Nokia 8.1, известный в Китае как Nokia X7. В активе этой модели присутствует 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, а также 6,18-дюймовый дисплей разрешением FullHD, чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 12+13 Мп тыловая камера, 20 Мп фронталка и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Цена - $420.
© Антон Печеровый,
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