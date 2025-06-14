5G SA. 5G-Advanced: Nokia заключила сделки на поставку решений 5G с рядом европейских операторов

14.06.2025, MForum.ru

Финляндия. Продлен еще на 4 года действующий контракт Nokia и финского оператора Elisa. В рамках этого контракта вендор подготовит сети Elisa в Финляндии и в Эстонии к переходу от 5G к 5G-Advanced.

Будет поставляться оборудование из портфолио AirScale RAN, в которое входят Habrok 32 Massive MIMO (RU, O-RAN Split 7.2x, CBRS, до 32 антенн), линейка многодиапазонных компактных удаленных радиоголовок небольшой мощности FDD Pandion (RU, CBRS, работа с любыми DU); Levante Baseband (виртуализированная CU+DU), Tuuli 26e (DU, поддержка O-RAN Split 7.2x) и Ponente Lodos (DU, оптимизированное под CBRS, может работать как часть Open RAN или в p5G).

Elisa также собирается внедрить систему управления сетью MantaRay компании Nokia, вендор обеспечит услуги по оптимизации, обслуживанию и поддержке.

Можно сделать вывод, что Elisa будет в числе первых европейских компаний, которые продолжают развитие 5G движением к новым функциональностям уровня 5.5G, которые улучшат клиентский опыт использования AI. Вслед за Китаем.

Чехия. Nokia развернет сеть 5G SA для O2 Czech Republic, реализуя такие опции, как возможность сегментирования ресурсов сети, а также повышение безопасности, энергоэффективности, надежности и высокого уровня автоматизации, почти не требующей вмешательства человека в управление сетью.

Сеть 5G SA будет основана в основном на облачной архитектуре, что как ожидается, существенно сократит время вывода на рынок новых услуг оператора. В решении нет привязки к вендору по части обработки данных и аналитики, что позволяет оптимизировать сеть на основе множества эксплуатационных показателей.

Nokia отмечает, что заключенная сделка сохраняет динамику развития бизнеса вендора в сегменте, в котором он занимает лидирующие позиции с общим числом в 52 заключенных с операторами контракта на поставку 5G SA на конец 1q2025 года.

по материалам Mobile World Live

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теги: 5G SA 5G-Advanced Nokia контракты вендоры

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