5G SA. 5G-Advanced: Nokia заключила сделки на поставку решений 5G с рядом европейских операторов

MForum.ru
14.06.2025,
Финляндия. Продлен еще на 4 года действующий контракт Nokia и финского оператора Elisa. В рамках этого контракта вендор подготовит сети Elisa в Финляндии и в Эстонии к переходу от 5G к 5G-Advanced.
Будет поставляться оборудование из портфолио AirScale RAN, в которое входят Habrok 32 Massive MIMO (RU, O-RAN Split 7.2x, CBRS, до 32 антенн), линейка многодиапазонных компактных удаленных радиоголовок небольшой мощности FDD Pandion (RU, CBRS, работа с любыми DU); Levante Baseband (виртуализированная CU+DU), Tuuli 26e (DU, поддержка O-RAN Split 7.2x) и Ponente Lodos (DU, оптимизированное под CBRS, может работать как часть Open RAN или в p5G).
Elisa также собирается внедрить систему управления сетью MantaRay компании Nokia, вендор обеспечит услуги по оптимизации, обслуживанию и поддержке.
Можно сделать вывод, что Elisa будет в числе первых европейских компаний, которые продолжают развитие 5G движением к новым функциональностям уровня 5.5G, которые улучшат клиентский опыт использования AI. Вслед за Китаем.
Чехия. Nokia развернет сеть 5G SA для O2 Czech Republic, реализуя такие опции, как возможность сегментирования ресурсов сети, а также повышение безопасности, энергоэффективности, надежности и высокого уровня автоматизации, почти не требующей вмешательства человека в управление сетью.
Сеть 5G SA будет основана в основном на облачной архитектуре, что как ожидается, существенно сократит время вывода на рынок новых услуг оператора. В решении нет привязки к вендору по части обработки данных и аналитики, что позволяет оптимизировать сеть на основе множества эксплуатационных показателей.
Nokia отмечает, что заключенная сделка сохраняет динамику развития бизнеса вендора в сегменте, в котором он занимает лидирующие позиции с общим числом в 52 заключенных с операторами контракта на поставку 5G SA на конец 1q2025 года.
по материалам Mobile World Live
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: 5G SA 5G-Advanced Nokia контракты вендоры
--
Публикации по теме:
02.06. [Новости компаний] Сети радиодоступа: Государство снижает финансирование разработки российских БС более чем вдвое! / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подготовил сети к летнему сезону в 36 регионах России / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Москве - оператор заявляет, что ускорил мобильный интернет на 30% за счет рефарминга, DSS и других ухищрений / MForum.ru
24.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Китае расширяют возможности производства по техпроцессу 5нм и менее? / MForum.ru
10.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: Спутники на очень низких орбитах – задача сложная, но за ее решение взялись всерьез / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra / MForum.ru
10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru