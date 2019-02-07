Анонсы: Nokia 8.1 появился на российском рынке

MForum.ru
07.02.2019,
На российском рынке начались продажи смартфона Nokia 8.1. Напомню, речь идет о смартфоне с 6,18-дюймовом дисплеем разрешением 2220х1080 точек, чипсетом Snapdragon 710, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
Тыловая камера Nokia 8.1 базируется на 12 Мп сенсоре с оптикой Zeiss. На передней панели разместилась камера разрешением 20 Мп. Также отметим поддержку NFC, Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Программная составляющая Nokia 8.1 разрабатывается в рамках платформы Android One, уже из коробки аппарат работает под управлением Android 9 Pie. Российская цена Nokia 8.1 – 29 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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