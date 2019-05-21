Слухи: Спецификации Оppo K3 подтверждены официально

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Слухи: Спецификации Оppo K3 подтверждены официально

21.05.2019, MForum.ru

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Официальный анонс смартфона Oppo K3 состоится 23 мая. Ожидается, что этот аппарат станет приемником прошлогоднего Oppo K1. Причем производитель уже подтвердил его основные характеристики и намекнул, что он будет стоить 1Х99 юаней.

Слухи: Спецификации ОPPO K3 подтверждены официально

ОPPO K3 будет оснащен 6,5-дюймовым экраном с рядом функций для защиты глаз и получит выдвижную селфи-камеру, которая в ходе тестов выдержала более 200 000 циклов подъема/опускания. Относительно предыдущих устройств скорость камеры увеличена на 28,5%. Внутри ОPPO K3 ожидаются чипсет Snapdragon 710 AIE, до 8 Гб ОЗУ LPDDR4X и до 256 Гб встроенной памяти UFS 2.1. Емкость аккумулятора составит 3765 мАч, при поддержке быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge. Кроме того, Oppo K3 сохранит 3,5 мм аудиоразъем и будет снабжен портом USB Type C. По фоточасти новинки известно о сочетании 16 и 2 Мп модулей на задней панели, причем апертура объектива основного модуля составит f/1.7. ОС – Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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