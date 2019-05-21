Слухи: Спецификации Оppo K3 подтверждены официально

MForum.ru
21.05.2019,
Официальный анонс смартфона Oppo K3 состоится 23 мая. Ожидается, что этот аппарат станет приемником прошлогоднего Oppo K1. Причем производитель уже подтвердил его основные характеристики и намекнул, что он будет стоить 1Х99 юаней.
ОPPO K3 будет оснащен 6,5-дюймовым экраном с рядом функций для защиты глаз и получит выдвижную селфи-камеру, которая в ходе тестов выдержала более 200 000 циклов подъема/опускания. Относительно предыдущих устройств скорость камеры увеличена на 28,5%. Внутри ОPPO K3 ожидаются чипсет Snapdragon 710 AIE, до 8 Гб ОЗУ LPDDR4X и до 256 Гб встроенной памяти UFS 2.1. Емкость аккумулятора составит 3765 мАч, при поддержке быстрой зарядки VOOC 3.0 Flash Charge. Кроме того, Oppo K3 сохранит 3,5 мм аудиоразъем и будет снабжен портом USB Type C. По фоточасти новинки известно о сочетании 16 и 2 Мп модулей на задней панели, причем апертура объектива основного модуля составит f/1.7. ОС – Android 9 Pie с оболочкой ColorOS 6.0.
© Антон Печеровый,
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