Cлухи: Oppo K13 получит новый чип Qualcomm и емкую АКБ

15.04.2025, MForum.ru

Oppo K13 скоро выйдет в Индии. Анонс состоится 21 апреля, но ключевые подробности уже известны. Новинка получит емкую батарею с весьма быстрой зарядкой и новый чип Qualcomm.

K13 будет оснастят батарей емкостью 7000 мАч. Это будет самая высокая емкость среди всех смартфнов Oppo на сегодняшний день. Компания обещает 5 лет работы аккумулятора, что обычно означает сохранение не менее 80% от первоначальной емкости. Батарея будет поддерживать 80 Вт SuperVOOC, вероятно, только проводное подключение. Это меньше, чем 100 Вт Oppo K12, но и емкость АКБ у него всего 5500 мАч.

Компания также сообщила, что Oppo K13 будет работать на Snapdragon 6 Gen 4 — этот 4-нм чип является первым чипом 6-й серии с ядрами ЦП ARMv9 и первым, который будет изготовлен на 4-нм техпроцессе TSMC. Чип будет работать в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Согласно целевой странице на Flipkart, батарея будет обеспечивать до 10,3 часов в играх, 15,1 часов потокового видео или 11,6 часов в режиме навигации на открытом воздухе. За 30 минут зарядное устройство мощностью 80 Вт зарядит разряженную батарею до 62%.

Другие подтвержденные спецификации включают в себя плоский 6,67-дюймовый 120-Гц OLED-дисплей с разрешением 1080p+ (20:9) с глобальной пиковой яркостью 1200 нит и 100%-ным покрытием DCI-P3. Под дисплеем будет размещен сканер отпечатков пальцев, а экран будет поддерживать Splash Touch (чтобы вы могли использовать его под дождем).

Также ожидаются 50-мегапиксельная тыловая камера, стереодинамики и ИК-порт. Для отвода тепла чип Snapdragon получит графитовый лист и испарительную камеру. Купить Oppo K13 можно будет в цветах Icy Purple и Prism Black.