Слухи: Стали известны спецификации HTC Desire 20 Pro

05.06.2020, MForum.ru

Компания HTC, некогда ведущий производитель смартфонов, все реже мелькает в новостях. Модельный ряд стремительно устаревает, уступая свое место на полках магазинов устройствам других производителей. Изменится ситуация или нет сказать сложно, но над новыми смартфонами в компании работают.

По информации из Google Play Console, в работе HTC находится смартфон с кодовым именем htc_bymdugl, который выйдет на рынок как HTC Desire 20 Pro. Ожидается, что эта новинка получит дисплей разрешением 1080х2340 точек и будет базироваться на чипсете Snapdragon 665. Возможный объем ОЗУ - 6 Гб, встроенной памяти - 64/128 Гб. ОС – Android 10. Остальные подробности пока не сообщаются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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