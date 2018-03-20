MForum.ru
20.03.2018,
Компания HTC пополнила портфолио смартфонов среднего цена сегмента двумя новинками, получившими экраны с соотношением сторон 18:9. Впрочем, благодаря многочисленным утечкам новинки не стали сюрпризом.
HTC Desire 12+ получил 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, сдвоенную тыловую камеру (основной сенсор – 13 Мп, для определения глубины резкости 2 Мп сенсор), 8 Мп камеру на передней панели, а также чипсет Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели устройства. Емкость аккумулятора – 2965 мАч. Программная часть включает в себя ОС Android 8.0 Oreo. Выпускаться HTC Desire 12+ будет в двух цветовых вариантах. Начало продаж намечено на следующий месяц, в зависимости от рынка цена HTC Desire 12+ составит €235…€249.
Более компактный HTC Desire 12 также оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9 разрешением HD+ (1440х720 точек), но его диагональ немного меньше – 5,5 дюйма. Тыловая камера одиночная, 13 Мп. Для сэлфи предназначена камера разрешением 5 Мп. Аппаратная платформа HTC Desire 12 построена на базе чипсета MediaTek МТ6739, объем ОЗУ прежний – 3 Гб. Емкость АКБ – 2730 мАч. В тоже время сканер отпечатка пальца не предусмотрен. Цена HTC Desire 12 составит €185…€199.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.02. [Новинки] Слухи: HTC Desire 12 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлены HTC 10 evo и Desire 650 / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 10 Pro и Desire 10 Lifestyle представлены официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Односимочный HTC Desire 628 представляет Билайн / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 12 и Desire 12+ дебютируют с экранами 18:9 и приятной ценой / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X21 со сканером отпечатка пальцев под экраном / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Опубликованы официальные тизеры Xiaomi Mi Mix 2s / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Chuwi Hi 9 Air – планшет с Android Oreo из коробки / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Redmi Note 5 с более яркой камерой и AI / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Micromax Bharat 5 Pro – недорогой смартфон с емким аккумулятором / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: TP-Link представил смартфон Neffos N1 со сдвоенной камерой / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Vivo V9 засветился на официальном сайте / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: В Weibo засветились спецификации Oppo R15 и R15 Plus / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1x с Android 8.1 Oreo (Go Edition) появился в Индии / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Полноэкранный Leagoo Power 5 с АКБ 7000 мАч оценен в $229,99 / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 7C оснащен экраном 18: 9 и поддерживает разблокировку по лицу / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y9 (2018) с двумя сдвоенными камерами и АКБ 4000 мАч / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Homtom HT70 оснащен аккумулятором 10000 мАч / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Nokia 6 (2018) и Nokia 7 Plus / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Huawei P20 Lite замечен в TENAA / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Выпущен первый официальный тизер Xiaomi Mi MIX 2S / MForum.ru
06.03. [Технологии] Компоненты: Анонсированы GPU Mali G52 и G31 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP5000 – крепкий корпус, IP68 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru