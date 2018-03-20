Анонсы: HTC Desire 12 и Desire 12+ дебютируют с экранами 18:9 и приятной ценой

20.03.2018, MForum.ru

Компания HTC пополнила портфолио смартфонов среднего цена сегмента двумя новинками, получившими экраны с соотношением сторон 18:9. Впрочем, благодаря многочисленным утечкам новинки не стали сюрпризом.

HTC Desire 12+ получил 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, сдвоенную тыловую камеру (основной сенсор – 13 Мп, для определения глубины резкости 2 Мп сенсор), 8 Мп камеру на передней панели, а также чипсет Snapdragon 450, 3 ГБ оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели устройства. Емкость аккумулятора – 2965 мАч. Программная часть включает в себя ОС Android 8.0 Oreo. Выпускаться HTC Desire 12+ будет в двух цветовых вариантах. Начало продаж намечено на следующий месяц, в зависимости от рынка цена HTC Desire 12+ составит €235…€249.

Более компактный HTC Desire 12 также оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9 разрешением HD+ (1440х720 точек), но его диагональ немного меньше – 5,5 дюйма. Тыловая камера одиночная, 13 Мп. Для сэлфи предназначена камера разрешением 5 Мп. Аппаратная платформа HTC Desire 12 построена на базе чипсета MediaTek МТ6739, объем ОЗУ прежний – 3 Гб. Емкость АКБ – 2730 мАч. В тоже время сканер отпечатка пальца не предусмотрен. Цена HTC Desire 12 составит €185…€199.