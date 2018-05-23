Анонсы: В России начался прием предзаказов на HTC Desire 12 и 12+

23.05.2018, MForum.ru

Компания HTC объявила о начале продаж в нашей стране смартфонов HTC Desire 12 и 12+. Анонс этих новинок состоялся в конце марта текущего года, а их главной «фишкой» стало сочетание бренда HTC, экрана 18:9 и приятной цены.

HTC Desire 12+ получил 5,99-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, сдвоенную тыловую камеру (основной сенсор – 13 Мп, для определения глубины резкости 2 Мп сенсор), 8 Мп камеру на передней панели, а также чипсет Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и дактилоскопический сенсор на задней панели устройства. Емкость аккумулятора – 2965 мАч. Программная часть включает в себя ОС Android 8.0 Oreo. Российская цена HTC Desire 12 составит 17 990 рублей.

Более компактный HTC Desire 12 также оснащен дисплеем разрешением HD+ (1440х720 точек), но его диагональ немного меньше – 5,5 дюйма. Тыловая камера одиночная, 13 Мп. Для сэлфи предназначена камера разрешением 5 Мп. Аппаратная платформа HTC Desire 12 построена на базе чипсета MediaTek МТ6739, объем ОЗУ – 3 Гб. Емкость АКБ – 2730 мАч. Сканер отпечатка пальца не предусмотрен. Цена HTC Desire 12 в России составит 13 990 рублей.