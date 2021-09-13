Анонсы: Планшет HTC A100 появился в России

13.09.2021, MForum.ru

«Ситилинк» начал продажи планшетного компьютера HTC A100, анонс которого состоялся в прошлом месяце.

Напомню, речь идет об устройстве с 10,1-дюймовым дисплеем разрешением FullHD на базе чипсета UniSoC Tiger T618. Объем ОЗУ HTC A100 – 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Из коммуникационных интерфейсов HTC A100 поддерживаются сети 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Тыловая камера – 13 Мп с дополнительным сенсором разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 5 Мп. Емкость АКБ – 7000 мАч. Купить HTC A100 можно за 19 990 рублей.