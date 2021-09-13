Анонсы: Планшет HTC A100 появился в России

MForum.ru
13.09.2021,
«Ситилинк» начал продажи планшетного компьютера HTC A100, анонс которого состоялся в прошлом месяце.
Напомню, речь идет об устройстве с 10,1-дюймовым дисплеем разрешением FullHD на базе чипсета UniSoC Tiger T618. Объем ОЗУ HTC A100 – 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Из коммуникационных интерфейсов HTC A100 поддерживаются сети 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Тыловая камера – 13 Мп с дополнительным сенсором разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 5 Мп. Емкость АКБ – 7000 мАч. Купить HTC A100 можно за 19 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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