Анонсы: Планшет HTC A100 появился в России

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Анонсы: Планшет HTC A100 появился в России

13.09.2021, MForum.ru

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«Ситилинк» начал продажи планшетного компьютера HTC A100, анонс которого состоялся в прошлом месяце.

Анонсы: Планшет HTC A100 появился в России

Напомню, речь идет об устройстве с 10,1-дюймовым дисплеем разрешением FullHD на базе чипсета UniSoC Tiger T618. Объем ОЗУ HTC A100 – 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Из коммуникационных интерфейсов HTC A100 поддерживаются сети 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Тыловая камера – 13 Мп с дополнительным сенсором разрешением 2 Мп. Фронтальная камера – 5 Мп. Емкость АКБ – 7000 мАч. Купить HTC A100 можно за 19 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации citilink.ru

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