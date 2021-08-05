Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC

MForum.ru

Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC

05.08.2021, MForum.ru

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Китайская компания Fortune Ship International Industrial Limited, лицензировавшая права на выпуск мобильных устройств под брендом HTC, начала продажи планшетного компьютера HTC Visiontab A100. Новинка уже доступна в оптовом магазине Made-in-China.

Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC

Спецификации HTC Visiontab A100 включают в себя 10,1-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет UniSoC Tiger T618, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (13+2 Мп), 5 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 7000 мАч. Из необычного – отметим поддержку двух SIM-карт (4G-сети). Оптовая цена - $200, информации о рекомендованной розничной цене пока нет.

Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC

Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC

Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации made-in-china.com

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

05.08.2021 12:13 От: умник21

Очень удобный планшет для работы. Использую планшет, когда сижу в пуфиках от https://ligne-roset.com.ua/. Дизайнерские пуфики удобны как для взрослых, так и для детей. Ребенок (5 лет) с него слазить не хочет, иногда и засыпает

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