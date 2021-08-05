Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC

Очень удобный планшет для работы. Использую планшет, когда сижу в пуфиках от https://ligne-roset.com.ua/ . Дизайнерские пуфики удобны как для взрослых, так и для детей. Ребенок (5 лет) с него слазить не хочет, иногда и засыпает