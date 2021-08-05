Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC

MForum.ru
05.08.2021,
Китайская компания Fortune Ship International Industrial Limited, лицензировавшая права на выпуск мобильных устройств под брендом HTC, начала продажи планшетного компьютера HTC Visiontab A100. Новинка уже доступна в оптовом магазине Made-in-China.
Спецификации HTC Visiontab A100 включают в себя 10,1-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет UniSoC Tiger T618, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (13+2 Мп), 5 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 7000 мАч. Из необычного – отметим поддержку двух SIM-карт (4G-сети). Оптовая цена - $200, информации о рекомендованной розничной цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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