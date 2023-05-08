Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

MForum.ru

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

08.05.2023, MForum.ru

Загадочное устройство HTC появилось в сети с целой кучей живых фотографий и некоторой информацией об оборудовании. Упоминается следующая тройка номеров моделей — 2QC9200, 2QC9100 и 2QCB100, а также возможное название устройства — HTC U23 Pro 5G.

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

Некоторые из основных характеристик включают AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также сообщается, что в телефоне есть основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения и четыре камеры сзади.

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4600 мАч с беспроводной зарядкой и, похоже, работает под управлением Android 13. Также в списке характеристик указан 3,5-мм аудиоразъем, расположенный на верхней панели телефона.

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

Источник также упоминает, что задняя крышка устройства и рамка сделаны из пластика. Мы также можем увидеть фотографию кнопки питания телефона, которая также служит сканером отпечатков пальцев. Судя по всему, это инженерная единица, находящаяся на самых ранних стадиях разработки, поэтому информации о ценах и сроках релиза пока нет.

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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