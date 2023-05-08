Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото

MForum.ru
08.05.2023,
Загадочное устройство HTC появилось в сети с целой кучей живых фотографий и некоторой информацией об оборудовании. Упоминается следующая тройка номеров моделей — 2QC9200, 2QC9100 и 2QCB100, а также возможное название устройства — HTC U23 Pro 5G.
Некоторые из основных характеристик включают AMOLED-дисплей, чипсет Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также сообщается, что в телефоне есть основная камера на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения и четыре камеры сзади.
Смартфон питается от аккумулятора емкостью 4600 мАч с беспроводной зарядкой и, похоже, работает под управлением Android 13. Также в списке характеристик указан 3,5-мм аудиоразъем, расположенный на верхней панели телефона.
Источник также упоминает, что задняя крышка устройства и рамка сделаны из пластика. Мы также можем увидеть фотографию кнопки питания телефона, которая также служит сканером отпечатков пальцев. Судя по всему, это инженерная единица, находящаяся на самых ранних стадиях разработки, поэтому информации о ценах и сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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