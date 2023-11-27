Анонсы: HTC представила зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN)

27.11.2023, MForum.ru

HTC незаметно выпустила в Китае новую версию зарядного устройства на основе нитрида галлия мощностью 65 Вт. Он оснащен интерфейсами USB Type-C и USB Type-A, что позволяет одновременно заряжать до трех устройств.

Новое зарядное устройство HTC GaN мощностью 65 Вт доступно в черном и белом цветах и оснащено складным штыревым механизмом для удобства переноски. Габариты 68 x 41 x 31 мм, вес 116,23 грамма.

Оно оснащено двумя портами USB Type-C и одним портом USB Type-A. Двойные порты USB Type-C могут обеспечивать общую выходную мощность 45 Вт и 20 Вт, а все три порта вместе могут выдавать 45 Вт, 7,5 Вт и 7,5 Вт одновременно. Зарядное устройство совместимо с широким спектром протоколов зарядки, включая PD3.0, PD2.0, PPS, QC3.0, QC2.0, ACF, SCP и MTK.

Порты Type-C предлагают пять различных напряжений зарядки: 5 В/3 А (15 Вт), 9 В/3 А (27 Вт), 12 В/3 А (36 Вт), 15 В/3 А (45 Вт) и 20 В/3,25 А (65 Вт).

Интерфейс USB Type-A предлагает шесть уровней: 4,5 В/5 А (22,5 Вт), 5 В/4,5 А (22,5 Вт), 9 В/3 А (27 Вт), 12 В/3 А (36 Вт), 15 В/3 А (45 Вт). и 20 В/3 А (60 Вт), что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств.

Зарядное устройство HTC на 65 Вт из нитрида галлия (GaN) стоит 990 тайваньских долларов ($32). В настоящее время его можно приобрести на официальном сайте HTC и в некоторых розничных магазинах.