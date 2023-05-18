Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1

MForum.ru
18.05.2023,
HTC официально представила смартфон HTC U23 Pro, информация о котором просочилась ранее в этом месяце. Новинка получила 6,7-дюймовый OLED-дисплей FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus.
В круглом вырезе экрана разместилась 32-мегапиксельная селфи-камера. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения на боковом торце устройства. На задней панели находится прямоугольный островок модуля камер. Самих камер четыре – 108 Мп основная (с OIS), 8 Мп сверхширокая, 5 Мп для макросъемки и 2 Мп для определения глубины сцены.
Внутри HTC U23 Pro находится SoC Snapdragon 7 Gen 1 дополненный 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Смартфон также имеет слот для карт памяти microSD. В программной части устройство работает под управлением Android 13 из коробки.
HTC U23 Pro поставляется с предустановленным приложением VIVERSE и совместим с гарнитурой смешанной реальности VIVE XR Elite, которая продается отдельно. Кроме того, U23 Pro имеет пыле- и водозащиту IP67. За автономность отвечает батарея емкостью 4600 мАч с проводной зарядкой 30 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Он также поддерживает обратную беспроводную зарядку. Остальные особенности HTC U23 Pro включают поддержку 5G, возможность подключения Wi-Fi 6, NFC, USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.
HTC U23 Pro выпускается в двух цветах и конфигурациях памяти — 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ по цене 16 990 тайваньских долларов ($550) и 17 990 тайваньских долларов ($585), соответственно. Новинка уже доступна на Тайване через официальный тайваньский веб-сайт HTC, данных о международном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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