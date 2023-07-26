Анонсы: HTC U23 поступил в продаже на Тайване

MForum.ru
26.07.2023,
После состоявшегося в мае анонса, смартфон HTC U23 наконец-то добрался до прилавков. Напомню, помимо легендарного бренда, новинка может похвастаться OLED-дисплеем разрешением FHD+, тройной камерой и процессором Snapdragon 7-й серии.
HTC U23 предлагается в единственном варианте с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти по цене 14 990 тайваньских долларов ($480). Аппарат доступен для покупки на веб-сайте бренда в двух цветовых вариантах: Roland Purple и Aqua blue.
HTC U23 оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus, что делает его устойчивым к царапинам и ударам. HTC U23 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, дополненном 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора 4600 мАч, мощность быстрой зарядки – 30 Вт, также поддерживается беспроводная зарядка 15 Вт и обратная зарядка. В части защиты от воды и пыли HTC U23 сертифицирован по стандарту IP67.
Конфигурация тыловой камеры включает в себя 64-мегапиксельный основной сенсор и вспомогательные сенсоры разрешением 8 Мп и 2 Мп. В программной части предлагаются различные режимы съемки, такие как профессиональный, ночная сцена, портрет, широкоугольные снимки, настройки красоты, интервальная съемка и замедленная съемка. -съемка в движении. Основная камера также поддерживает запись видео 4K с электронной стабилизацией изображения (EIS).
На передней панели находится 32-мегапиксельная камера с поддержкой функций улучшения сэлфи, портретным режимом, режимом ночной съемки и возможностью покадровой съемки. HTC U23 оснащен двумя динамиками,3,5-мм аудиоразъемом и поддерживает Wi-Fi 6 для улучшения связи.
© Антон Печеровый,
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