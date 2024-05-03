Анонсы: Представлен планшет HTC A101 Plus Edition на базе Unisoc T606

03.05.2024, MForum.ru

Еще в июле 2022 года HTC анонсировала планшет HTC A101, который появился в России, ЮАР и на ряде других рынков. Почти два года спустя бренд представил в России планшет HTC A101 Plus Edition.

HTC A101 Plus Edition оснащен 10,95-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Он базируется на чипсета Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц. Таким образом, несмотря на то, что это модель Plus, ее производительность будет немного ниже, чем у HTC A101 на базе Unisoc T618.

A101 Plus Edition получил 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD (до 256 ГБ). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. В программной части новинка построена на Android 14.

Также A101 Plus Edition может похвастаться двойной тыловой камерой разрешением 13 мегапикселей и 8 Мп фронтальной камерой. Прочие характеристики включают четыре динамика, разблокировку по распознаванию лица, поддержку двухдиапазонного Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, возможность подключения USB Type-C и два слота nanoSIM. Габариты планшета 256,6 х 168,2 х 7,5 мм, вес 501 грамм.

В России HTC A101 Plus Edition стоит 15 990 рублей. Цветовая гамма модели включает в себя серый и серебристый варианты. Информации о возможном появлении новинки на остальных рынках пока нет.