Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12

21.02.2023, MForum.ru

HTC A102 — это новый планшет, который недавно появился в Google GMS Certification, что указывает на то, что он проходит тестирование и оценку организацией. Вполне вероятно, что новинка будет представлена уже в этом месяце.

Согласно имеющейся информации, HTC A102 представляет собой планшет 4G+Wi-Fi с 11-дюймовым дисплеем 2K разрешением 2000*1200 пикселей. Он оснащен процессором MTK G85, включающим ядра Arm Cortex-A75 и Arm Cortex-A55, работающих на частотах 2 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. Устройство оснащено основной камерой разрешением 20 Мп и 8 Мп фронтальной камерой с функцией распознавания лиц и возможностью разблокировки по лицу с помощью AI.

Работающий на Android 12.0, HTC A102 получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, которые можно расширить с помощью карты MicroSD до 256 ГБ. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч, поддерживает Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi. Устройство также имеет порт USB 3.0 типа C и поддерживает OTG. HTC A102 будет оснащен датчиком внешней освещенности, датчиком приближения, датчиком гравитации, датчиком гироскопа, датчиком ускорения и датчиком Холла.

Дисплей разрешением 2K и мощный процессор делают новинку отличным устройством для потребления мультимедиа и продуктивной работы. Аккумулятор большой емкости и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi гарантируют, что устройство может выдерживать интенсивное использование без разрядки или низкой скорости интернета. Расширяемое хранилище, порт USB 3.0 и поддержка OTG делают его удобным устройством для хранения и передачи файлов.

Основная целевая аудитория – корпоративные пользователи и те, кто ищет недорогой планшет для работы, развлечений и общения.