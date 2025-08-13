Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air

13.08.2025, MForum.ru

По слухам, выпуск семейства iPhone 17 запланирован на 9 сентября. До этого ходили бесчисленные слухи о том, что iPhone 17 Air заменит iPhone 16 Plus в линейке Apple из-за низких показателей продаж последнего.

Но остается загадкой, с каким чипсетом будет работать Air. Будет ли это Pro SoC или нет? Очевидно, что в профессиональных iPhone используется чипсет Pro, но Air не является Pro, так что будет ли у него тот же чип, что и в iPhone 17? Новый слух из Китая опровергает это, показывая, что на самом деле Air будет использовать SoC A19 Pro.

Но есть небольшая загвоздка. Это будет не совсем тот же чип A19 Pro, который будет использоваться в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Вместо этого в версии Air будет упощенный графический процессор, где на одно ядро меньше. Это единственное отличие. Таким образом, в то время как iPhone 17 Pro и Pro Max A19 Pro будут оснащены шестью графическими ядрами, в iPhone 17 Air их будет всего пять.

Согласно тому же источнику, экран iPhone 17 Air будет не совсем на уровне экрана iPhone 17 Pro. По слухам, толщина iPhone Air составит от 5,65 мм до 5,7 мм.

Этот слух противоречит предыдущему, опубликованному в июле, в котором утверждалось, что iPhone 17 Air будет оснащен чипом A19, таким же, как у iPhone 17. Очевидно, мы не можем быть уверены, какой из них является точным.