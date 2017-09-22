Анонсы: Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами и Kirin 659 SoC представлен официально

22.09.2017, MForum.ru

Как и ожидалось, сегодня состоялся официальный анонс смартфона Huawei Maimang 6. «Сердцем» новинки стал чипсет Kirin 659 с 8-ядерным процессором, а ее экран радует соотношением сторон 18:9. Диагональ дисплея Huawei Maimang 6 – 5,9 дюйма, разрешение – 2160х1080 точек.

Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Фоточасть Huawei Maimang 6 включает в себя 16 Мп основную камеру и 13 Мп камеру на передней панели, при этом как тыловая, так и фронтальная камеры дополнены вспомогательными 2 Мп сенсорами. Емкость аккумулятора – 3340 мАч, дактилоскопический сенсор расположен на задней панели. Габаритные размеры Huawei Maimang 6 - 156,2х75,2х7,5 мм при весе 164 г. ОС – Android 7.0 с оболочкой EMUI 5.1. Стоимость Huawei Maimang 6 составляет 2399 юаней ($365). За пределами Китая новинка, вероятно, будет продаваться как Mate 10 Lite.